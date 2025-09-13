الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رصد مذنب جديد من سماء الإمارات

رصد مذنب جديد من سماء الإمارات
13 سبتمبر 2025 12:05

نجح مرصد الختم الفلكي مساء أمس من تصوير مذنب جديد لامع يسمى (SWAN25B)، وقد تم اكتشافه يوم أمس، حيث قام المرصد بتوجيه التلسكوب الرئيس بقطر 14 إنش نحو موقع المذنب فور غروب الشمس، وأمكن تصوير المذنب كبقعة غبشاء كما يظهر في الصورة، وتبدو النجوم على هيئة خطوط صغيرة بسبب سرعة المذنب.
 ويمكن للمهتمين رصده أيضا بتوجيه تلسكوب صغير بعد غروب الشمس فوق الأفق الغربي، إذ يبعد المذنب حاليا حوالي 30 درجة عن الشمس، ويبقى ظاهرا في السماء لفترة لا تتجاوز الساعة بعد غروب الشمس.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة هي أول صورة للمذنب من المنطقة العربية، إذ تم تصويره بعد سويعات من اكتشافه، وقد كان الرصد فيه بعض الصعوبة بسبب عدم صفاء الغلاف الجوي ووجود بعض الأتربة والسحب. وفي حالة صفاء الغلاف الجوي والرصد من منطقة مظلمة تماما فإنه يمكن تصوير الذيل بشكل واضح، والذي يمتد لعدة درجات كما تم تصويره من قبل آخرين من مناطق مظلمة وصافية. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المذنبات..
الإمارات
السماء
