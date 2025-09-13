450 خبـيراً عالمياً يناقشون في أبوظبي أحدث تقنيات علاج الأعصاب

هدى الطنيجي (أبوظبي)



ناقش أكثر من 450 طبيباً وخبيراً عالمياً مشاركون ضمن فعاليات المؤتمر الخامس لأمراض الدماغ والمنعقد أمس بفندق انتركونتيننتال – أبوظبي، أحدث التقنيات المتبعة في مجال طب وجراحة الأعصاب، في حدث علمي يؤكد مكانة أبوظبي كوجهة طبية رائدة ومركز عالمي للابتكار والبحث العلمي. ويستمر المؤتمر حتى 14 سبتمبر الجاري، حيث يشمل برنامجاً علمياً متكاملاً يضم أكثر من 45 محاضرة وورشة عمل متخصصة تغطي أحدث التطورات في طب المخ والأعصاب، ويركز على خمسة محاور رئيسية: الخرف والزهايمر، التصلب اللويحي وأمراض المناعة الدماغية، باركنسون والرعاش واضطرابات الحركة، الأمراض العصبية العضلية ووهن العضلات، إضافة إلى الشقيقة والصداع المزمن.

وجهة موثوقة للطب



وقال الدكتور سهيل عبدالله الركن، استشاري المخ والأعصاب، ورئيس جمعية الإمارات لطب الأعصاب: «إن انطلاق المؤتمر الخامس لأمراض الدماغ في أبوظبي بهذا الزخم العالمي يعكس المكانة التي وصلت إليها العاصمة كوجهة موثوقة للطب والبحث العلمي، وإن مشاركة أكثر من 450 طبيباً وخبيراً، وما يزيد على 45 محاضرة وورشة عمل، يجعل من هذا الملتقى منصة استراتيجية لصياغة بروتوكولات علاجية حديثة ومناقشة آخر ما توصلت إليه الأبحاث الطبية».



وأضاف: «لقد أثبتت أبوظبي أنها ليست مجرد مستضيفة للمؤتمرات، بل بيئة متكاملة للإبداع الطبي بما تمتلكه من مرافق متقدمة مثل مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية (ADSCC) الذي يُعد رائداً في الطب التجديدي وزراعة النخاع، هذه المقومات عزّزت من ثقة المرضى محلياً وإقليمياً ودولياً، وجعلت من أبوظبي خياراً أولَ للرعاية الصحية المتقدمة».

وأوضح د. الركن أن المتحدثين تناولوا أكثر من 45 محاضرة وورشة عمل سلطت الضوء على أحدث الأبحاث والتطورات العلمية في مجال طب المخ والأعصاب، وتركزت المناقشات على خمسة محاور رئيسية: أمراض الخرف ومرض الزهايمر، حيث تم استعراض أحدث الوسائل التشخيصية والعلاجية لهذا المرض المتنامي عالمياً. التصلب اللويحي وأمراض المناعة الدماغية، وناقش الخبراء أحدث التوصيات العالمية في العلاج وتطوير بروتوكولات الرعاية ومرض باركنسون والرعاش مع تسليط الضوء على أحدث التدخلات الجراحية والتقنيات العلاجية الحديثة، أمراض الأعصاب الطرفية، ووهن العضلات حيث جرى عرض التقدم في أدوات التشخيص والطب الجيني لعلاج هذه الفئة من الأمراض، وأمراض الصداع ومرض الشقيقة مع التركيز على التطور الكبير في الأدوية الحديثة، التي تتحكم في مسار المرض وتحد من نوباته، ويشكل كل محور من هذه المحاور مساحة ثرية لتبادل الخبرات، وعرض أحدث العلاجات والتقنيات الجراحية والدوائية التي باتت تغير حياة المرضى بشكل ملموس. أحدث العلاجات وذكر أن أحدث العلاجات والتقنيات الجراحية والدوائية، التي باتت تغير حياة المرضى بشكل ملموس، أضحت جهوداً استثنائية انعكست بشكل مباشرة على المرضى، إذ نلمس اليوم ثقة متزايدة من قبل المرضى من داخل الإمارات وخارجها في التوجه إلى أبوظبي كخيار أول للحصول على العلاج المتقدم، هذه الثقة لم تأت من فراغ، بل بنيت على سنوات من الاستثمار في الرعاية الصحية، وتطوير الكفاءات الطبية، وتبني أحدث ما توصل إليه العلم.





وقال د. الركن: إن رسالتنا من هذا المؤتمر واضحة: نحن نؤمن أن طب الأعصاب لم يعد مجرد تخصص سريري، بل هو محور أساسي لتطوير جودة الحياة وحماية الإنسان من أمراض تزداد تعقيداً مع تطور العصر، ومن أبوظبي، نعلن التزامنا بمواصلة هذا النهج، وأن نكون جزءاً من الجهد العالمي الذي يسعى إلى الارتقاء بالعلم والإنسان معاً.





منصة مثالية



من جانبه أكد البروفيسور ناجي الرياشي، الأستاذ في جامعة خليفة واستشاري الأعصاب والمدير الطبي لمركز علوم الأعصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي، أن المؤتمر يمثل منصة مثالية لتعزيز التعاون الدولي ونقل المعرفة إلى المنطقة، مشيراً إلى أن ما تشهده أبوظبي من تطور في البنية التحتية الطبية والتعليمية يجعلها مؤهلة لتكون مركزاً عالمياً للبحث والتطوير في العلوم الطبية.





اعتماد دولي

ويحظى المؤتمر باعتماد علمي يتيح للأطباء المشاركين الحصول على ساعات تعليم طبي مستمر (CME)، ما يعزز من قيمته الأكاديمية، ويجعله إضافة نوعية في مسيرة التعليم الطبي المستمر للأطباء والمتخصصين في المنطقة والعالم.



بهذا الانطلاق، تؤكد أبوظبي قدرتها على استضافة مؤتمرات طبية كبرى ذات تأثير عالمي، ليس فقط عبر جمع الخبراء تحت سقف واحد، بل من خلال توفير بيئة حاضنة للبحث والابتكار، تعزز من مكانتها على خريطة الطب العالمي وتترجم رؤيتها بأن تكون منارة للعلم والطب الإنساني.





برنامج علمي مكثف





وتناول اليوم الأول جلسات تأسيسية وورش عمل عملية، تضمنت ورشة حول استخدام تخطيط الدماغ الكهربائي (EEG) في تشخيص الصرع، وأخرى عن سيميولوجيا الصرع لفهم العلامات السريرية وربطها بالمناطق الدماغية، بالإضافة إلى جلسات عامة تناولت أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في الوقاية من الشقيقة، وإدارة الزهايمر، والتطورات في علاج التصلب المتعدد، والرؤية الحديثة لعلاج الوهن العضلي الوبيل. أما اليوم الثاني، فيتضمن محاضرات رئيسية حول ريادة أبوظبي في تكنولوجيا الأعصاب والابتكار الأخلاقي، إضافة إلى جلسات متخصّصة عن الأمراض المزالة للنخاع (ديميالينيشن)، الصداع والصداع النصفي، والخرف والزهايمر، كما يشهد اليوم الثاني ورشة متقدمة لإدارة آلام العمود الفقري من منظور تشخيصي وجراحي وتأهيلي.

وفي اليوم الثالث والأخير، يركز المؤتمر على اضطرابات الحركة مثل باركنسون، والاستخدامات الجديدة للتحفيز الدماغي غير الجراحي، بالإضافة إلى جلسات حول الأمراض العصبية العضلية مثل التصلب الجانبي الضموري (ALS) ووهن العضلات، وختاماً بجلسات موسعة عن الصرع وأحدث الأدوية المضادة للنوبات.