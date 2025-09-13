الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«تقرير»: الحاجة إلى أساليب تعليمية مبتكرة لمواكبة سوق العمل

مهارات متطورة لمواكبة سوق العمل (من المصدر)
13 سبتمبر 2025 12:43

دينا جوني (أبوظبي)

أكد تقرير وظائف المستقبل 2025، أن إعداد القوى العاملة المستقبلية، يتطلب أساليب تعليمية مبتكرة، من بينها التعليم المخصّص والمعزّز بالتقنيات.

وأوضح أن على المدارس في دبي دمج الخبرات العملية والتعلّم الرقمي والمقاربات البينية، لتكريس عقلية التعلم مدى الحياة وضمان جاهزية الطلبة لسوق العمل سريع التغيّر. دعــــوة لزيــــــادة إقبال الطالبات على العلـــــــــوم والــــتكنولوجيا والهندســــــــــــة والـــــــرياضيات وأشار التقرير، الصادر بالشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى أن المنظومة التعليمية في الإمارة تقف أمام فرص واسعة لتعزيز جاهزية الطلبة لوظائف المستقبل، خاصة عبر توجيههم نحو تخصصات واعدة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والقطاعات الخضراء، بما يسهم في دعم تنافسية الدولة عالمياً.

لكن أظهر التقرير عن فجوة متزايدة بين التخصّصات الجامعية، التي يقبل عليها الطلبة الإماراتيون والوظائف الناشئة في سوق العمل العالمي. وأكد أن الغالبية العظمى من الطلبة في التعليم العالي يتجهون إلى مجالات تقليدية لا تتوافق كلياً مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والقطاعات الخضراء، التي تشكّل محركات رئيسة للوظائف المستقبلية.

وأشار إلى أن تفضيلات الطلاب في دبي لا تزال بحاجة إلى مزيد من المواءمة مع المسارات المهنية العالمية، لافتاً إلى أن الطالبات تحديداً يتركّزن في مجالات العلوم الصحية والفنون الإبداعية، بينما هناك حاجة ملحّة لزيادة إقبالهن على تخصّصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، انسجاماً مع الأولويات العالمية لتعزيز مشاركة المرأة في هذه المجالات الحيوية.

