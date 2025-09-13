الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جلسات حوارية وتدريبية متخصصة في «منتدى الرعاية الاجتمـاعية» بأبوظـبي

جلسات حوارية وتدريبية متخصصة في «منتدى الرعاية الاجتمـاعية» بأبوظـبي
13 سبتمبر 2025 12:54

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة جديدة لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للحوار العالمي في المجال الاجتماعي، تطلق دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بالتعاون مع شركة ديلويت الشرق الأوسط، النسخة الثانية من منتدى الرعاية الاجتماعية 2025، الذي يُعد منصة استراتيجية تجمع القادة والخبراء وصنّاع السياسات لمناقشة مستقبل الإنسان، والممارسة، والسياسة في القطاع الاجتماعي. 
وينعقد المنتدى يومي 24 و25 سبتمبر 2025 في فندق هيلتون أبوظبي – جزيرة ياس، تحت شعار «الجاهزية المستقبلية في الرعاية الاجتماعية: الإنسان، والممارسة، والسياسة».
ويؤكد المنتدى مكانته مرجعاً رائداً للحوار الاستراتيجي وتبادل الخبرات، حيث يطرح أبرز التوجهات العالمية والتطورات المستقبلية في مجال الرعاية الاجتماعية، مع التركيز على تمكين الكفاءات، وتعزيز الابتكار، وتبني التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات. كما يهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة من خلال ثلاثة محاور رئيسة: تمكين الأفراد، وتطوير الممارسات المهنية، وإعادة صياغة السياسات المجتمعية بما يواكب متطلبات المستقبل.
ويستقطب المنتدى نخبة من الوزراء وصنّاع القرار والخبراء المحليين والدوليين، إلى جانب العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، والباحثين والأكاديميين، وطلبة الجامعات. ليشكل بذلك منصة شاملة لتعزيز التعاون وبناء شراكات مؤثرة تسهم في تطوير القطاع الاجتماعي، محلياً وإقليمياً ودولياً.
التغيرات المستقبلية
وفي تصريحٍ له، قال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «نولي في هذه النسخة اهتماماً خاصاً بتمكين الكفاءات العاملة في القطاع الاجتماعي عبر ورش تدريبية متخصصة تزوّدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع التغيرات المستقبلية وتطوير الممارسات اليومية. وفي الوقت ذاته، يتيح المنتدى منصة للتعلم المتبادل من خبرات دولية وإقليمية، حيث نعمل على مواءمة أفضل التجارب العالمية مع خصوصية مجتمع أبوظبي، بما يضمن أن التوصيات التي نخرج بها ليست نظرية فقط، بل قابلة للتطبيق وتحدث فارقاً ملموساً في حياة الأفراد والأسر».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
