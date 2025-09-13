الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إنجاز 924 مشروعاً لحملة «ألف باء» لدعم التعليم

إنجاز 924 مشروعاً لحملة «ألف باء» لدعم التعليم
13 سبتمبر 2025 12:58

دبي (الاتحاد)

أعلنت جمعية دبي الخيرية أن حملة «ألف باء» لدعم التعليم، حققت نتائج استثنائية تمثلت في إنجاز (924) مشروعاً خيرياً خاصاً بالتعليم داخل وخارج دولة الإمارات، وذلك في غضون أسبوعين فقط من انطلاقها. وركزت الحملة داخل الدولة على تقديم الدعم المباشر لأطفال الأسر المتعففة، فتم توزيع (306) أزياء مدرسية و(512) حقيبة مدرسية لمساعدتهم في بداية العام الدراسي. كما امتد الدعم ليشمل الأطفال الأيتام، حيث تم توزيع كوبونات بقيمة (500) درهم على (131) طفلاً يتيماً حتى الآن، لتمكينهم من شراء القرطاسية واللوازم المدرسية الأساسية. وشملت إنجازات الحملة تنفيذ 106 مشروعات تعليمية خارج الدولة، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة في المجتمعات الأقل حظاً. وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «نحن فخورون للغاية بالاستجابة السخية التي لقيناها من أصحاب الأيادي البيضاء في مجتمعنا، والذين آمنوا بأهمية التعليم ودوره المحوري في بناء المستقبل».

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©