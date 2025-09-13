إنجاز 924 مشروعاً لحملة «ألف باء» لدعم التعليم

دبي (الاتحاد)



أعلنت جمعية دبي الخيرية أن حملة «ألف باء» لدعم التعليم، حققت نتائج استثنائية تمثلت في إنجاز (924) مشروعاً خيرياً خاصاً بالتعليم داخل وخارج دولة الإمارات، وذلك في غضون أسبوعين فقط من انطلاقها. وركزت الحملة داخل الدولة على تقديم الدعم المباشر لأطفال الأسر المتعففة، فتم توزيع (306) أزياء مدرسية و(512) حقيبة مدرسية لمساعدتهم في بداية العام الدراسي. كما امتد الدعم ليشمل الأطفال الأيتام، حيث تم توزيع كوبونات بقيمة (500) درهم على (131) طفلاً يتيماً حتى الآن، لتمكينهم من شراء القرطاسية واللوازم المدرسية الأساسية. وشملت إنجازات الحملة تنفيذ 106 مشروعات تعليمية خارج الدولة، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة في المجتمعات الأقل حظاً. وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «نحن فخورون للغاية بالاستجابة السخية التي لقيناها من أصحاب الأيادي البيضاء في مجتمعنا، والذين آمنوا بأهمية التعليم ودوره المحوري في بناء المستقبل».