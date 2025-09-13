الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"البلديات والنقل" تصدر قراراً لتسهيل تملُّك أرقام المركبات المميزة غير المملوكة في أبوظبي

"البلديات والنقل" تُصدر قراراً لتسهيل تملُّك أرقام المركبات المميزة غير المملوكة في أبوظبي
13 سبتمبر 2025 13:20

أصدرت دائرة البلديات والنقل قراراً إدارياً ينظِّم بيع وتملُّك أرقام اللوحات المميَّزة غير المملوكة للمركبات في أبوظبي، ما يُسهم في توفير آلية شفّافة وسهلة تُتيح للمواطنين والمقيمين الحصول على أرقام مميَّزة من خلال إجراءات مبسَّطة تلتزم بأفضل الممارسات التنظيمية. ويتولّى مركز النقل المتكامل، مسؤولية الإشراف على تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وصُنِّفَت أرقام المركبات في إمارة أبوظبي إلى فئتين، فئة أرقام مميَّزة وفئة أرقام غير مميَّزة، وتشمل الفئة المميَّزة الأرقام الأحادية والثنائية والثلاثية والرباعية، إضافةً إلى بعض الأرقام الخماسية وفقاً لشروط محدَّدة، ما يوفِّر خيارات واسعة للراغبين في التملُّك.

ويُتيح القرار لأيِّ شخص من مواطني الدولة أو المقيمين فيها تملُّك أيِّ عدد من أرقام المركبات وشهادات ملكيتها، ويمكن تحويل رقم اللوحة من الحيازة إلى الملكية بعد إتمام عملية التمليك، مع إمكانية بيعها أو نقلها من دون قيود لأيِّ شخص وفي أيِّ وقت. ويُتيح القرار للمالك الاختيار إن كان يرغب بربط الرقم بمركبة، أو الاحتفاظ به في ملفه المروري. ويمكن له أيضاً تملُّك الأرقام الحالية بدفع رسوم محدَّدة حسب درجة التميُّز، حيث حُدِّدَ سعرٌ لكلِّ مستوى من مستويات التميُّز. ونصَّ القرار على أنَّ الأرقام المميَّزة التي أُصدِرَت سابقاً وسُجِّلَت من دون أن يتمَّ تملُّكها رسمياً، لا يمكن نقلها أو بيعها إلا بعد إثبات ملكيتها. ويُستثنى من ذلك نقل حيازة لوحة الأرقام إلى أحد الأقارب من الدرجة الأولى، أي الوالدين أو الأشقّاء أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء، وفقاً للإجراءات المعتمَدة لدى مركز النقل المتكامل.

وأوضح مركز النقل المتكامل أنه خلال المرحلة الأولى من تطبيق القرار، يجب الحضور الشخصي إلى مراكز خدمة المتعاملين للاستفادة من الخدمة، وستتوافر لاحقاً الخدمة رقمياً عبر منصة «تم».

وأكَّد مركز النقل المتكامل أنه سيتم إشعار مستخدمي لوحات المركبات المسجّلة من دون ملكية عبر رسالة نصية تتضمَّن تفاصيل قيمة التملُّك، على أن تُصبح نافذة بعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية لذلك.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
