الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة دبي»: الاستثمار في الكفاءات الشرطية أولـوية استراتيجية

عبدالله المري في صورة جماعية خلال الزيارة (من المصدر)
13 سبتمبر 2025 13:14

دبي (الاتحاد)
 أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الاستثمار في الكفاءات البشرية يمثل أولوية استراتيجية لشرطة دبي، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للموارد البشرية تُعد العمود الفقري للمنظومة الشرطية، من خلال استقطاب وتأهيل وتمكين الكوادر البشرية وضمان جاهزيتهم لمواجهة مختلف التحديات، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها في ترسيخ مكانة دبي كمدينة آمنة ورائدة عالمياً.

وأوضح معاليه أن الإدارة تواصل دعم موظفيها وتسخير أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لتطوير عمليات الموارد البشرية بما يضمن سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء.
جاء ذلك خلال تفقد معاليه للإدارة العامة للموارد البشرية ضمن برنامج التفتيش السنوي، يرافقه سعادة اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد راشد ناصر راشد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وعدد من كبار الضباط.
واطلع معاليه على مؤشرات الأداء الاستراتيجية، والمشاريع المستقبلية، ونتائج التقييم المؤسسي، واستمع إلى عرض حول الإنجازات التي توجت بحصد 17 جائزة محلية وعالمية في مجالات الابتكار وتمكين الكوادر، إلى جانب المشاريع النوعية التي توظف الروبوتات والذكاء الاصطناعي في تبسيط الإجراءات، ما أسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل الجهد والوقت.
كما اطلع معاليه على إحصائيات الجاهزية الشرطية لعام 2024، وخطط المسارات الوظيفية، ووظائف المستقبل، والبرامج الأكاديمية والبحثية، إضافة إلى مبادرات مجتمعية، مثل برنامج «تعليم أبناؤكم أمانة»، واستراتيجية سعادة الموظفين التي تخلق بيئة عمل محفزة وإيجابية.

وفي ختام الزيارة، كرّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري عدداً من الموظفين المتميزين، مثمناً جهودهم وعطاءهم المستمر.

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©