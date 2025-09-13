«شرطة دبي»: الاستثمار في الكفاءات الشرطية أولـوية استراتيجية

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الاستثمار في الكفاءات البشرية يمثل أولوية استراتيجية لشرطة دبي، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للموارد البشرية تُعد العمود الفقري للمنظومة الشرطية، من خلال استقطاب وتأهيل وتمكين الكوادر البشرية وضمان جاهزيتهم لمواجهة مختلف التحديات، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها في ترسيخ مكانة دبي كمدينة آمنة ورائدة عالمياً.



وأوضح معاليه أن الإدارة تواصل دعم موظفيها وتسخير أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لتطوير عمليات الموارد البشرية بما يضمن سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه للإدارة العامة للموارد البشرية ضمن برنامج التفتيش السنوي، يرافقه سعادة اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد راشد ناصر راشد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وعدد من كبار الضباط.

واطلع معاليه على مؤشرات الأداء الاستراتيجية، والمشاريع المستقبلية، ونتائج التقييم المؤسسي، واستمع إلى عرض حول الإنجازات التي توجت بحصد 17 جائزة محلية وعالمية في مجالات الابتكار وتمكين الكوادر، إلى جانب المشاريع النوعية التي توظف الروبوتات والذكاء الاصطناعي في تبسيط الإجراءات، ما أسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل الجهد والوقت.

كما اطلع معاليه على إحصائيات الجاهزية الشرطية لعام 2024، وخطط المسارات الوظيفية، ووظائف المستقبل، والبرامج الأكاديمية والبحثية، إضافة إلى مبادرات مجتمعية، مثل برنامج «تعليم أبناؤكم أمانة»، واستراتيجية سعادة الموظفين التي تخلق بيئة عمل محفزة وإيجابية.



وفي ختام الزيارة، كرّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري عدداً من الموظفين المتميزين، مثمناً جهودهم وعطاءهم المستمر.



