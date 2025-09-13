الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للفضاء» تبحث تعزيز التعاون مع اليابان

«الإمارات للفضاء» تبحث تعزيز التعاون مع اليابان
13 سبتمبر 2025 13:16

أوساكا (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر

زار وفد من وكالة الإمارات للفضاء، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ورئيس مجلس إدارة الوكالة، عدداً من المؤسسات الحكومية والخاصة في اليابان، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي في مجالات الفضاء والبحث العلمي والصناعات الفضائية المتقدمة مع كافة دول العالم. وفي هذا السياق، أشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة الوكالة إلى أن دولة الإمارات تعمل وفق رؤية واضحة لمستقبل القطاع من خلال الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد فضائي مستدام، ودعم البحث العلمي، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في المشاريع والتقنيات الفضائية. وأوضح معاليه أن وكالة الإمارات للفضاء تعمل بشكل وثيق مع شركائها حول العالم لبناء وتعزيز بيئة فضائية داعمة تحقق النمو المستدام على المدى الطويل. وأضاف: «تعكس زيارة وفد الوكالة إلى اليابان التزام الإمارات بدورها الرائد كجسر للتعاون الدولي يربط بين الطموحات الوطنية والمبادرات العالمية، بما يسهم في بناء منظومة فضائية عالمية أكثر تكاملاً تعود بالنفع على الإنسانية بأسرها. ونحرص من خلال تعاوننا مع الأصدقاء في اليابان على دعم البرامج الوطنية الطموحة، وفتح آفاق جديدة للشراكات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والاستكشاف، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأن العمل المشترك مع شركائنا حول العالم هو انعكاس للحضور الإقليمي والعالمي الرائد للدولة في مجالات علوم واقتصاد الفضاء».

آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©