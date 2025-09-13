الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» يفوز بجائزة «أفضل رسائل اتصالية عبر عناصر القوة الناعمة»

«تريندز» يفوز بجائزة «أفضل رسائل اتصالية عبر عناصر القوة الناعمة»
13 سبتمبر 2025 13:27

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر

فاز مركز تريندز للبحوث والاستشارات بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في نسختها الـ12، عن فئة «أفضل رسائل اتصالية عبر عناصر القوة الناعمة»، وذلك عن خدمة مجتمع «تريندز للمعرفة»، الهادفة إلى تعزيز المعرفة والمعلومات المعتمدة على بيانات وتحليلات علمية وبحثية دقيقة.

وتوج «تريندز» بالجائزة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وتسلمها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، بحضور طارق سعيد علاي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك في الحفل الختامي للنسخة الـ14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025، الذي عُقد في مركز إكسبو الشارقة. وثمن الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، فوز المركز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025، عن فئة «أفضل رسائل اتصالية عبر عناصر القوة الناعمة»، مهدياً هذا التتويج لفريق العمل الذي يسعى دائماً إلى التميز والريادة على المستوى البحثي والعلمي والمعرفي. وأوضح العلي أن خدمة مجتمع «تريندز للمعرفة» تمثل الذراع التوعوي للمركز، حيث تهدف إلى تبسيط ونشر المعرفة المتخصصة حول القضايا الاستراتيجية، خاصة موضوعات الأمن السيبراني، والتغير المناخي، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والاستدامة، وذلك بغرض توفيرها في متناول الأكاديميين والباحثين والمتخصصين كمرجعية، وجعلها أيضاً في متناول غير المتخصصين، مما يسهم في بناء مجتمع واعٍ ومدرك لما يدور حوله في العالم من أحداث ومستجدات.

آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©