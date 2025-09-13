مبادرة "رواد الشباب العربي" تنطلق غداً في أبوظبي

تنطلق غداً، في أبوظبي، فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة "رواد الشباب العربي"، التي ينظمها مركز الشباب العربي بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومؤسسة الإمارات، وبمشاركة نخبة من الشباب العربي ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين.

تهدف المبادرة، التي تعقد حتى 19 سبتمبر الجاري، إلى تعزيز حضور الشباب العربي الريادي في المشهد العالمي، وإبراز قصص نجاح ملهمة، إلى جانب ربط المشاركين برواد الأعمال والمستثمرين وصنّاع القرار، بما يفتح أمامهم فرصاً جديدة للدعم والتمويل واحتضان الأفكار، ويسهم في تطوير وتمكين المشاريع الشبابية.



تتضمن أجندة المبادرة جلسة تعارف تفاعلية وترحيبية من قيادة مركز الشباب العربي، تعقبها مجموعة من الورش التدريبية التي تركز على تطوير مهارات العرض والسرد القصصي الريادي، وبناء رسائل إقناعية فعّالة، إضافة إلى ورشة متخصصة في تصميم وتطوير نماذج الأعمال، وجلسات توجيهية يقدمها خبراء لتزويد المشاركين باستشارات عملية، كما تشمل زيارات ميدانية إلى عدد من الجهات المؤثرة في قطاع ريادة الأعمال والابتكار في الدولة، يلتقي خلالها المشاركون بممثلي القطاع الخاص في حلقات نقاشية شبابية تتيح تبادل التجارب وتعزيز فرص التعاون والشراكة.

تستضيف الأكاديمية حفل تكريم للرواد والمبدعين، يتضمن توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء المركز الرئيسيين، بهدف تمكين الشباب وترسيخ مكانتهم كعنصر فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويُعد مركز الشباب العربي منصة إقليمية رائدة تعمل على تمكين الشباب وصقل مهاراتهم عبر برامج ومبادرات نوعية، تسعى إلى توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، تواكب تطلعات الشباب وتدعم دورهم كصنّاع لمستقبل أكثر استدامة.