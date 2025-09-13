الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مبادرة "رواد الشباب العربي" تنطلق غداً في أبوظبي

مبادرة "رواد الشباب العربي" تنطلق غداً في أبوظبي
13 سبتمبر 2025 16:00

تنطلق غداً، في أبوظبي، فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة "رواد الشباب العربي"، التي ينظمها مركز الشباب العربي بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومؤسسة الإمارات، وبمشاركة نخبة من الشباب العربي ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين.

أخبار ذات صلة
«رواد الشباب العربي» تنطلق في أبوظبي اليوم
1000 خبير يناقشون مستجدات الصحة الإنجابية

تهدف المبادرة، التي تعقد حتى 19 سبتمبر الجاري، إلى تعزيز حضور الشباب العربي الريادي في المشهد العالمي، وإبراز قصص نجاح ملهمة، إلى جانب ربط المشاركين برواد الأعمال والمستثمرين وصنّاع القرار، بما يفتح أمامهم فرصاً جديدة للدعم والتمويل واحتضان الأفكار، ويسهم في تطوير وتمكين المشاريع الشبابية.

تتضمن أجندة المبادرة جلسة تعارف تفاعلية وترحيبية من قيادة مركز الشباب العربي، تعقبها مجموعة من الورش التدريبية التي تركز على تطوير مهارات العرض والسرد القصصي الريادي، وبناء رسائل إقناعية فعّالة، إضافة إلى ورشة متخصصة في تصميم وتطوير نماذج الأعمال، وجلسات توجيهية يقدمها خبراء لتزويد المشاركين باستشارات عملية، كما تشمل زيارات ميدانية إلى عدد من الجهات المؤثرة في قطاع ريادة الأعمال والابتكار في الدولة، يلتقي خلالها المشاركون بممثلي القطاع الخاص في حلقات نقاشية شبابية تتيح تبادل التجارب وتعزيز فرص التعاون والشراكة.
تستضيف الأكاديمية حفل تكريم للرواد والمبدعين، يتضمن توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء المركز الرئيسيين، بهدف تمكين الشباب وترسيخ مكانتهم كعنصر فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويُعد مركز الشباب العربي منصة إقليمية رائدة تعمل على تمكين الشباب وصقل مهاراتهم عبر برامج ومبادرات نوعية، تسعى إلى توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، تواكب تطلعات الشباب وتدعم دورهم كصنّاع لمستقبل أكثر استدامة.

المصدر: وام
أبوظبي
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
الشباب العربي
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©