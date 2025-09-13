الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

احتمال سقوط أمطار غداً

أبوظبي
13 سبتمبر 2025 17:42

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية وسحب قد تكون ركامية مع احتمال سقوط أمطار، وارتفاع في درجات الحرارة على المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار والأتربة.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها، 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط قد يضطرب أحياناً صباحاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:07، والجزر الأول عند 10:10 والجزر الثاني عند الساعة 00:50.
في بحر عمان، الموج خفيف إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 13:23 والمد الثاني عند الساعة 04:04، والجزر الأول عند الساعة 08:18، والجزر الثاني عند الساعة 21:02.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                 الحرارة العظمى      الحرارة الصغرى       الرطوبة العظمى     الرطوبة الصغرى
أبوظبي                      40 31 65 30
دبي                          40 31 70 35
الشارقة                      39 31 70 35
عجمان                       40 31 75 35
أم القيوين                    39 31 65 35
رأس الخيمة                 38 31 70 40
الفجيرة                       33 29 85 55
العـين                         42 29 60 25
ليوا                            43 29 80 25
الرويس                       36 33 70 40
السلع                          37 32 75 30
دلـمـا                          37 31 95 50
طنب الكبرى / الصغرى  38 32 90 40
أبو موسى                    39 33 85 35.

