طقس غائم واحتمال سقوط أمطار اليوم

أبوظبي (وام)



توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار، وارتفاع في درجات الحرارة على المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة. وتوقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط قد يضطرب أحياناً صباحاً، وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:23، والمد الثاني عند الساعة 04:04، والجزر الأول عند الساعة 08:18، والجزر الثاني عند الساعة 21:02.