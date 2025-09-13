يوسف العبري: دعائم قوية لسيادة القانون

أبوظبي (الاتحاد)



أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء بأبوظبي، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للقانون، الاحتفاء بالقيم السامية التي يجسدها القانون كركيزة للعدل وضمانة للحقوق وحصن لحماية المجتمعات وصون الكرامة الإنسانية، مبيناً أن العدالة هي الطريق نحو الأمن والاستقرار والحفاظ على المكتسبات وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً. وقال العبري، إن دولة الإمارات، في ظل رؤية قيادتها الرشيدة، أرست دعائم قوية لسيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة ترتكز على الكفاءة والشفافية، وتواكب المستجدات العالمية من خلال تسخير التكنولوجيا والابتكار في تقديم خدمات رائدة تدعم مسيرة التنمية المستدامة. وأضاف وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: «إننا إذ نُحيي هذه المناسبة، نؤكد التزامنا في دائرة القضاء بمواصلة العمل على تعزيز الثقافة القانونية، ودعم الكوادر الوطنية المتخصصة، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية، بما يُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للعدالة وسيادة القانون»، موجهاً التحية والتقدير إلى رجال القانون والقضاء في كل مكان، الذين يكرسون جهودهم لإرساء مبادئ العدالة.