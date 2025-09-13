الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«رواد الشباب العربي» تنطلق في أبوظبي اليوم

جانب من المشاركين في النسخة السابقة من البرنامج (من المصدر)
14 سبتمبر 2025 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

بمشاركة نخبة من الشباب العربي وكبار الرواد والمستثمرين في المنطقة، تنطلق اليوم، الأحد، فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة «رواد الشباب العربي» التي ينظمها مركز الشباب العربي في أبوظبي بالتعاون مع «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»، و«مؤسسة الإمارات»، وبمشاركة أعضاء المبادرة من الشباب العرب، ورواد الأعمال والمستثمرين، والشركاء الاستراتيجيين.
وتهدف المبادرة، التي تستمر حتى 19 سبتمبر الجاري، إلى تعزيز حضور الشباب العربي الريادي في المشهد العالمي، وإبراز قصص نجاح ملهمة تترك بصمة واضحة في المجتمعات، إلى جانب ربط المشاركين برواد الأعمال والمستثمرين وصنّاع القرار، بما يفتح أمامهم فرصاً جديدة للدعم والتمويل واحتضان الأفكار، فضلاً عن توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تمكين المشاريع الشبابية وتطويرها.
تنطلق فعاليات المبادرة بجلسة تعارف تفاعلية، تعقبها كلمة ترحيبية من قيادة مركز الشباب العربي، لتواصل الأجندة بمجموعة من الورش التفاعلية التي تركز على تطوير مهارات العرض والسرد القصصي الريادي، بما يتيح للمشاركين القدرة على التعبير عن أفكارهم ومشاريعهم بصورة أكثر تأثيراً وإقناعاً، بما يتيح لهم تقديم أفكارهم أمام المستثمرين والشركاء بأسلوب يعكس جدوى مشاريعهم، ويعزز فرص الحصول على الدعم. وتتناول الورشة كذلك استراتيجيات بناء رسائل إقناعية، وتقنيات العرض التفاعلي، وأدوات التوظيف الذكي للبيانات في تقديم المشاريع.
ويتضمن البرنامج ورشة عمل متخصصة في تصميم وتطوير نماذج الأعمال تتيح للشباب فرصة عملية لإعادة النظر في هياكل مشاريعهم، وتطوير خطط أكثر وضوحاً وقابلية للتوسع، ويرافق ذلك جلسات توجيهية يشرف عليها خبراء ومختصّون لتزويد المشاركين باستشارات عملية تعزز قدراتهم في إدارة الموارد، والتعامل مع التحديات، وتطوير حلول مبتكرة.
وتشمل الأجندة كذلك زيارات ميدانية إلى عدد من الجهات المؤثرة في قطاع ريادة الأعمال والابتكار بالإمارات، يلتقي خلالها المشاركون بممثلي القطاع الخاص في حلقات نقاشية شبابية، توفر لهم مساحة للحوار وتبادل التجارب، وتوسيع شبكة العلاقات، بما يعزز فرص التعاون والشراكة بين الرواد، ومع الشركاء والخبراء.

تكريم الرواد والمبدعين 
وتستضيف «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية» حفلاً لتكريم الرواد في خطوة تهدف إلى تمكين الشباب، وترسيخ مكانتهم كعنصر فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبراز قصص نجاحهم كقدوة ملهمة للأجيال المقبلة، يتخلله توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء المركز الرئيسيين، والذين يشكلون ركيزة أساسية في دعم مشاريعه وبرامجه ومبادراته، ويساهمون في قيادة مسيرة التمكين الشبابي، ودعم طموحات وأحلام الشباب، وتحويلها إلى مشاريع مؤثرة ومستدامة.

رؤى وطموحات شبابية 
ويُعد مركز الشباب العربي منصة إقليمية رائدة تعمل على تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم، عبر إطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات التي تواكب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم في مختلف المجالات، ويسعى المركز لتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، لإتاحة المجال أمام الطاقات الشبابية ليكونوا صناعاً للمستقبل.

أخبار ذات صلة
مبادرة "رواد الشباب العربي" تنطلق غداً في أبوظبي
الاتحاد يضرب الفتح بـ «رباعية»
الشباب العربي
الشباب
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©