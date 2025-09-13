الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«حمدان بن راشد للعلوم» تُطلق المرحلة الثانية من أعمال التحكيم

جانب من أعمال التحكيم (من المصدر)
14 سبتمبر 2025 01:43

دبي (الاتحاد) 

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية انطلاق المرحلة الثانية من أعمال التحكيم ضمن جوائز التميز المحلية، من خلال تنظيم المقابلات الشخصية للمرشحين في عدد من فئات الجائزة، والتي أجريت أمس السبت في مقر المؤسسة، بإشراف لجان تحكيم معتمدة ووفق جدول زمني دقيق. وفي هذا السياق، صرّح الدكتور علي سعيد الكعبي، رئيس ومنسق عام لجان التحكيم المركزية، بأن هذه المرحلة تشكّل خطوة مفصلية في عملية التقييم، كونها تتيح الفرصة للّجان للتفاعل المباشر مع المرشحين وتقييم إنجازاتهم بصورة شاملة. 
وأكد حرص اللجان على تطبيق أعلى معايير الدقة والحيادية، بما يضمن مصداقية النتائج، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن المؤسسة تواصل، من خلال هذه الجهود، ترسيخ ثقافة التميز والابتكار في المجتمع التربوي. وتشمل هذه المرحلة المرشحين لجائزة الطالب المتميز على المستوى المحلي، والبالغ عددهم 44 طالباً، إلى جانب مرشحي جائزة الطالب الجامعي المتميز، وعددهم طالبان، وكذلك جائزة التربوي المتميز على المستوى المحلي، والتي يتنافس فيها أربعة تربويين. وستُنفّذ هذه المقابلات وفق معايير تقييم شاملة تستند إلى الجدارة العلمية والمهارات الشخصية والمساهمات المجتمعية.
وأوضحت المؤسسة أن أعمال التحكيم ستتواصل خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث ستشمل أيضاً المقابلات الشخصية والزيارات الميدانية للفئات الأخرى من الجوائز المحلية والخليجية.

