1000 خبير يناقشون مستجدات الصحة الإنجابية

أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت أمس في أبوظبي، فعاليات مؤتمر «ترست» للخصوبة وأمراض النساء 2025 الذي ينظمه مركز ترست للإخصاب في مدينة برجيل الطبية والتابع لمجموعة برجيل القابضة، ويستمر الحدث على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 1000 متخصص وخبير في مجال الإخصاب والصحة الإنجابية ومتخصصي التوليد وأمراض النساء وطب الأجنة وتقنيات الخصوبة، حيث يجمع هذا الحدث العلمي نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين من أكثر من 25 دولة، تحت شعار «بناء الثقة في ابتكارات الخصوبة»، ويمثل منصة لتبادل المعرفة واستكشاف التقنيات الناشئة ومناقشة الأطر الأخلاقية في مجال رعاية الخصوبة.

وافتتحت المؤتمر الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو لجنة الصحة في الاتحاد البرلماني الدولي، وحضر حفل الافتتاح أيضاً أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بمن فيهم الدكتورة أمل الهدابي، ومريم الزعابي، وأسماء بنت مانع العتيبة، والدكتورة عائشة الظاهري، من مركز أبوظبي للصحة العامة، وجون سونيل، الرئيس التنفيذي لـ«برجيل القابضة»، وغيرهم من الضيوف المميزين.

وقالت المنصوري، في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر: «يتماشى موضوع هذا المؤتمر بشكل وثيق مع أولوياتنا الوطنية في دولة الإمارات، وبالتزامن مع (عاماً المجتمع)، كما تم إنشاء وزارة مخصصة للأسرة لتعزيز الاستقرار والتماسك، ولطالما دعمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تنمية الأسرة ورعاية الطفل وتمكين المرأة، فيما وضعت دولة الإمارات، إلى جانب مؤسسات رائدة، مثل (برجيل القابضة)، الخصوبة ورفاهية الأسرة في صميم جدول أعمالها».

وأشارت إلى السياسات الوطنية واتجاهات الحكومة الحالية التي تهدف إلى تعزيز معدلات المواليد، وتعزيز معدلات الخصوبة بين الشباب مع التركيز على أهمية الممارسات الطبية الأخلاقية.



مستقبل رعاية الخصوبة

يستضيف المؤتمر أكثر من 50 متحدثاً من 25 دولة و20 بحثاً علمياً و19 جلسة علمية بقيادة خبراء عالميين، تهدف جميع هذه الجلسات والأبحاث إلى تعزيز المهارات وتطوير المعرفة في مجال الصحة الإنجابية، فيما عقدت على هامش المؤتمر 6 ورش عمل قدمت تدريباً عملياً على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختبرات التلقيح الصناعي، وتنظير الرحم للخصوبة، وجراحة الخصوبة بالمنظار، إلى جانب المعرض الطبي المصاحب.

وناقش المشاركون بالمؤتمر، أهم سبل حفظ الخصوبة والابتكار في علاجات العقم، وكيفية تطوير المبيض الصناعي والبويضات الاصطناعية، كما تناولوا استراتيجيات حفظ الخصوبة لمريضات السرطان، إلى جانب نقاشات تفاعلية حول تطبيق حفظ الخصوبة وأخلاقيات استخدامه، فيما عرضت الجلسات النقاشية التقنيات المتقدمة في أمراض النساء والحقن المجهري، واستخدام البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) في علاج العقم، ومناقشة مقاومة البروجسترون، وعمليات «الهستروسكوب» لعلاج تشوهات الرحم و«الأدينوميوزيس» وتأثيرها على الخصوبة، وربط أحدث تقنيات الروبوت والجراحة طفيفة التوغل بزيادة نسب الحمل، وتحسين نتائج الحقن المجهري، أيضاً ناقش المتحدثون موضوعات تتعلق بصحة الرجل وعقم الذكور، والذكاء الاصطناعي والطب التناسلي.

كما طرح الخبراء حلول الذكاء الاصطناعي لانخفاض معدلات الخصوبة، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور والفيديوهات داخل مختبرات أطفال الأنابيب.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة: «من خلال جمع خبراء الخصوبة العالميين معاً، فإننا ندفع حدود العلم والتكنولوجيا مع الوفاء بالتزامنا تجاه كل عائلة تأتمننا على أعظم آمالها بتكوين أسرة».



تقنيات

قال الدكتور وليد سيد، المدير الطبي لمجموعة عيادة ترست للإخصاب ورئيس المؤتمر: «من اختيار الحيوانات المنوية والأجنة إلى تقنيات الحفظ، تُثبت التقنيات المتطورة قدرتها على تحسين المراحل الرئيسية من التلقيح الاصطناعي، في المستقبل، سيُتيح لنا تكامل العلم والتكنولوجيا تقديم علاجات أكثر دقةً وشخصيةً وفعاليةً».

وأوضح البروفيسور أحمد البهوتي، رئيس المؤتمر واللجنة العلمية للمؤتمر استشاري أمراض النساء والتوليد والطب التناسلي في عيادة ترست للإخصاب، أن المؤتمر يُمثّل فرصةً فريدةً لرسم خريطة الطريق نحو التبني الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي في ممارسات الخصوبة.