الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تساهم في تدريب ضباط مشاركين بعملية دولية ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال

الإمارات تساهم في تدريب ضباط مشاركين بعملية دولية ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال
14 سبتمبر 2025 01:43

أبوظبي (وام)

ساهمت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع معهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة والعدالة (UNICRI)، في تدريب ضباط إنفاذ القانون في (10) دول من أميركا اللاتينية الذين شاركوا في تنفيذ العملية الدولية ضد الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر «الإنترنت»، وهي العملية التي قادتها الأرجنتين ونُفذت بشكل متزامن في 15 دولة شملت كلاً من: البرازيل، الإكوادور، البيرو، باراغواي، بوليفيا، كولومبيا، تشيلي، فنزويلا، هندوراس، نيكاراغوا، كوستاريكا، المكسيك، جمهورية الدومينيكان، والولايات المتحدة الأميركية. وانعقد التدريب في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ضمن مبادرة «الذكاء الاصطناعي لأطفال أكثر أماناً» التي أطلقها معهد الأمم المتحدة ووزارة الداخلية عام 2020؛ بهدف تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون حول العالم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال.

دعم
وقد تكلل أثر التدريب في دعم عملية دولية كبرى قادتها جمهورية الأرجنتين، تحت اسم «العملية الدولية ضد الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت»، حيث أسفرت العملية عن نتائج نوعية تمثلت في تحرير (73) مذكرة تفتيش في الدول المشاركة، وإلقاء القبض على (22) مشتبهاً به بتهم حيازة أو إنتاج أو توزيع مواد استغلال جنسي للأطفال، وإنقاذ (15) طفلاً ومراهقاً، وتنفيذ (32) عملية اعتقال، ومصادرة (393) جهازاً إلكترونياً متنوعاً، ليمثل ذلك ضربة نوعية لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، ولتبقى دولة الإمارات رائدةً عالمياً في تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون والقوى العاملة في حماية الأطفال، ومساهمةً في ضمان أمنهم وسلامتهم.

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
الإمارات
الأطفال
الاعتداء الجنسي
شلل الأطفال
وزارة الداخلية
الأمم المتحدة
أميركا اللاتينية
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©