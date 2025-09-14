"تريندز" يُعلن عن الفائزين بجائزة "تريندز هاب" للبحث العلمي

أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات عن الفائزين بجائزة "تريندز هاب للبحث العلمي" في نسختها الثانية، والتي استهدفت البحوث والدراسات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وسعت إلى تعزيز الابتكار والريادة ودعم التميز العلمي، فضلاً عن تمكين الباحثين وخلق بيئة تنافسية بين المتقدمين على المستويين الإقليمي والدولي.

واستقرت اللجنة الاستشارية العليا للجائزة على ثلاثة فائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وذلك من بين 82 دراسة وورقة بحثية تنافست على الجائزة.

وحصل على المركز الأول الباحث شوكت بركات، عن دراسة "تحليل مقارن بين التخصيص الخوارزمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي الأخلاقي وغير الأخلاقي.. آثاره على فقاعات الترشيح والتفكير النقدي لدى الشباب العربي عبر السياقات الثقافية المختلفة"، بينما فازت بالمركز الثاني الدكتورة إيمان بنت علي المحمدي، عن دراسة "استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الأفكار الانتحارية لدى الأفراد عبر الإنترنت"، وحصلت على المركز الثالث الباحثة إيمان المطوع، عن دراسة "نحو نموذج تعليمي قائم على الذكاء الاصطناعي لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العام".

ويمنح الباحثون الثلاثة الفائزون بالمراكز الأولى شهادة تقديرية، وجائزة مالية تشجيعية قيمتها 5000 دولار للمركز الأول، و3000 دولار للمركز الثاني، و2000 دولار للمركز الثالث، وتُنشر الدراسات الثلاثة الفائزة على المنصات الإلكترونية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لـ"تريندز"، بينما يحظى الباحثون الفائزون بفرصة للترشح في زمالة بحثية بمركز تريندز للبحوث والاستشارات، كما سيكون لهم أولوية المشاركة وحضور الدورات والبرامج التدريبية التي ينظمها المركز.