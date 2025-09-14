الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

كهرباء الشارقة تواصل أعمال تنفيذ 11 محطة بكلفة 296 مليون درهم

كهرباء الشارقة تواصل أعمال تنفيذ 11 محطة بكلفة 296 مليون درهم
14 سبتمبر 2025 14:50

تعكف هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة حالياً على تنفيذ 11 محطة لنقل وتوزيع الكهرباء في مختلف مناطق الإمارة بتكلفة 296 مليون درهم.

وأوضح المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة بالهيئة أن هذه المشاريع خطوة استراتيجية نحو دعم البنية التحتية لشبكة النقل الكهربائي في إمارة الشارقة وتلبية احتياجات النمو المتسارع في مختلف القطاعات وضمان استمرارية الإمداد بالطاقة بأعلى مستويات الكفاءة والموثوقية مؤكدا أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة مع تطبيق أحدث التقنيات والمعايير العالمية في جميع مراحل المشاريع.

وأشار المهندس عبدالله الكوس نائب مدير إدارة نقل الطاقة بالهيئة إلى أن محطات نقل الطاقة التي تنفذها الهيئة حالياً تشمل محطة أم الطرافة وبلغت نسبة إنجازها 99% بتكلفة 13,500,000 درهم ومحطة الفلاح و نسبة الإنجاز 94% بتكلفة 20,935,000  درهم ومحطة الحمرية 11 وبلغت نسبة الإنجاز فيها 87.71% بتكلفة 30,200,000 درهم.

وتشمل المشاريع أيضا المحطة المؤقتة IA-3A في الصناعية 3 وبلغت نسبة الإنجاز فيها 81.5% بتكلفة 1,845,000 درهم ومحطة المركز الرياضي بنسبة إنجاز 61% وبتكلفة 53,574,617 درهما والمحطة المتنقلة بنسبة إنجاز 65% وبتكلفة 17,385,000 درهم ومحطة الرحمانية-5 بنسبة إنجاز 18.7% بتكلفة 31,500,000  درهم ومحطة جزيرة مريم بنسبة إنجاز 16.9% بتكلفة 28,392,020 درهما وتوسعة محطة الصناعية 10 بنسبة إنجاز 10% وبتكلفة 33,383,810  دراهم ومحطة السيـوح-4 وبلغت نسبة الإنجاز 7.6% بتكلفة  34,678,000  درهم ومحطة مويلح-7 بنسبة إنجاز 3.8% وبتكلفة 30,500,953 درهماً.

المصدر: وام
كهرباء الشارقة
الشارقة
