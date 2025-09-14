الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طرق دبي تواصل أعمال مشروع تطوير محور الشندغة

طرق دبي تواصل أعمال مشروع تطوير محور الشندغة
14 سبتمبر 2025 14:57

 أنجزت هيئة الطرق والمواصلات جسرين للمشاة على شارعي الشيخ راشد والميناء، ضمن أعمال مشروع تطوير محور الشندغة فيما تنفذ حالياً ستة جسور للمشاة والدراجات في عدد من الشوارع الحيوية في إمارة دبي.


وسيجري افتتاح خمسة جسور قبل نهاية العام الجاري، بينما سيفتتح الجسر السادس في الربع الأول من عام 2027 وتعتزم الهيئة تنفيذ 23 جسراً إضافياً حتى نهاية 2030.
 

وأكد معالي مطر الطاير المدير، العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن توسع الهيئة في تنفيذ جسور المشاة، يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة لرفع مستوى السلامة المرورية وتوفير بيئة تنقل آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، وتحويل دبي إلى مدينة صديقة للمشاة والدراجات الهوائية، وتعزيز جودة الحياة في المدينة مشيراً إلى أن عدد جسور وأنفاق المشاة، ارتفع من 26 جسراً عام 2006، إلى 177 جسراً، في نهاية عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 581%، ووفقاً للخطة ستنفذ الهيئة 23 جسراً للمشاة حتى عام 2030.

وأكد أن جهود الهيئة في تعزيز السلامة المرورية وتكامل البنية التحتية، أسهمت في خفض معدلات وفيات وحوادث المشاة، من 9.5 وفاة لكل 100 ألف من السكان عام 2007، إلى 0.3 وفاة عام 2024، بنسبة انخفاض بلغت 97% وزيادة عدد رحلات المشاة من 307 ملايين رحلة في 2023 إلى 326 مليون رحلة في 2024، بنسبة زيادة 6%، إضافة إلى زيادة عدد رحلات الدراجات الهوائية من 44 مليون رحلة عام 2023، إلى 46.6 مليون رحلة عام 2024، بنسبة زيادة 5%.

 

 

المصدر: وام
طرق دبي
