الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شباب إماراتيون يرفعون راية الوطن على قمّة كليمنجارو الأعلى في أفريقيا

شباب إماراتيون يرفعون راية الوطن على قمّة كليمنجارو الأعلى في أفريقيا
14 سبتمبر 2025 16:04

تمكّن فريق من الشباب الإماراتيين من بلوغ قمّة جبل كليمنجارو التي يبلغ ارتفاعها 5895 متراً، وتعد أعلى قمّة في قارة أفريقيا وواحدة من القمم السبع العالمية، وذلك في إنجاز ملهم يعكس روح العزيمة والإصرار. وما يميز هذا الإنجاز ليس فقط الوصول إلى القمة، وإنما التحديان اللذان خاضهما الفريق بكل احترافية وعزيمة، أولهما اختيارهم لمسار«Machame Route»، ثاني أصعب المسارات نحو القمة، والذي يتطلب قدرة عالية على التكيّف مع البيئة الجبلية وتحمل طول الطريق وتقلباته القاسية، أما التحدي الثاني فكان التخطيط والإعداد المسبق، حيث لم يكن أعضاء الفريق مجرد متسلقين، بل مجموعة واعية سخّرت وقتها وجهدها لتجهيز أنفسهم نفسياً وبدنياً بما يليق بحجم التحدي. جاء هذا الإنجاز ليؤكد أن شباب الإمارات بإمكانهم خوض أصعب التحديات في مختلف الميادين، حاملين معهم راية الوطن في كل إنجاز، ومجسدين صورة مشرّفة عن الإصرار والإبداع والقدرة على تحويل الحلم إلى واقع.

أخبار ذات صلة
البنك الدولي يخصص 70 % من حزمة 100 مليار دولار لأفريقيا
البرلمان العربي: الدول العربية تشكل جسراً لتعزيز التكامل والاندماج بين آسيا وأفريقيا
المصدر: وام
أفريقيا
جامعة الإمارات
آخر الأخبار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات النسخة الـ4 من مبادرة «رواد الشباب العربي»
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات النسخة الـ4 من مبادرة «رواد الشباب العربي»
14 سبتمبر 2025
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©