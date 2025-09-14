شباب إماراتيون يرفعون راية الوطن على قمّة كليمنجارو الأعلى في أفريقيا

تمكّن فريق من الشباب الإماراتيين من بلوغ قمّة جبل كليمنجارو التي يبلغ ارتفاعها 5895 متراً، وتعد أعلى قمّة في قارة أفريقيا وواحدة من القمم السبع العالمية، وذلك في إنجاز ملهم يعكس روح العزيمة والإصرار. وما يميز هذا الإنجاز ليس فقط الوصول إلى القمة، وإنما التحديان اللذان خاضهما الفريق بكل احترافية وعزيمة، أولهما اختيارهم لمسار«Machame Route»، ثاني أصعب المسارات نحو القمة، والذي يتطلب قدرة عالية على التكيّف مع البيئة الجبلية وتحمل طول الطريق وتقلباته القاسية، أما التحدي الثاني فكان التخطيط والإعداد المسبق، حيث لم يكن أعضاء الفريق مجرد متسلقين، بل مجموعة واعية سخّرت وقتها وجهدها لتجهيز أنفسهم نفسياً وبدنياً بما يليق بحجم التحدي. جاء هذا الإنجاز ليؤكد أن شباب الإمارات بإمكانهم خوض أصعب التحديات في مختلف الميادين، حاملين معهم راية الوطن في كل إنجاز، ومجسدين صورة مشرّفة عن الإصرار والإبداع والقدرة على تحويل الحلم إلى واقع.