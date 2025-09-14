الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سيف بن زايد لمحمد بن راشد: من مسيرتكم تُستلهم أسمى معاني الوطنية والإنسانية

سيف بن زايد لمحمد بن راشد: من مسيرتكم تُستلهم أسمى معاني الوطنية والإنسانية
14 سبتمبر 2025 23:27

أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بمسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «ستون عاماً من الحكمة والعطاء المتواصل، كنتم خلالها وما زلتم منارةً وطنيةً ملهمة»، وذلك بمناسبة إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الجزء الأول من كتابه الجديد بعنوان «علمتني الحياة».
وأضاف سموه: «تعلمنا منكم، سيدي، أن خدمة الوطن والإنسانية هي البوصلة نحو المجد والريادة، وأن القيم تسبق الإنجازات، والمبادئ تسمو فوق كل شيء».
وأوضح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان «من مسيرتكم تُستلهم أسمى معاني الوطنية والإنسانية. حفظكم الله وبارك في عمركم وعطائكم، لتبقوا منارةً للأجيال وركيزةً راسخةً للوطن».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
محمد بن راشد
كتاب جديد
علمتني الحياة
