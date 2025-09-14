الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تطيح بعصابة دولية لتمرير أموال مسروقة

شرطة دبي تطيح بعصابة دولية لتمرير أموال مسروقة
15 سبتمبر 2025 01:59

دبي (الاتحاد) 

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من الإطاحة بعصابة إجرامية قامت بإنشاء شركات وهمية واستغلالها كغطاء لتمرير وتحويل الأموال الناتجة عن عمليات مالية باستخدام بطاقات مصرفية مسروقة بطرق احتيالية.
وأوضحت شرطة دبي أن العصابة اعتمدت على تسجيل كيانات تجارية صورية لا وجود لها فعلياً في السوق، واستخدمتها كواجهة لتضليل الجهات الرقابية والبنوك، وإجراء تحويلات مالية غير مشروعة بهدف إخفاء مصدر الأموال والاستفادة منها بطرق غير قانونية.
وأضافت أن العملية جاءت بعد جهود متابعة دقيقة ورصد متواصل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث تمكن الفريق المختص من كشف الأساليب الاحتيالية المستخدمة وضبط أفراد العصابة وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وأكدت شرطة دبي أن هذه الضبطية تعكس جاهزيتها للتصدي لجرائم الاحتيال المنظم، وتعزيز حماية المنظومة المالية والاقتصادية من أي ممارسات غير قانونية، داعية الأفراد والمؤسسات إلى رفع مستوى الوعي والتعاون عبر الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، عبر خدمة «عين الشرطة» أو مركز الاتصال 901.

أخبار ذات صلة
شرطة دبي تحصل على المواصفة العالمية لتعزيز المساواة بين الجنسين
«دراجون أويل» تعزز حضورها بمصر باستثمار 110 ملايين درهم
شرطة دبي
دبي
مكافحة الاحتيال
آخر الأخبار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات النسخة الـ4 من مبادرة «رواد الشباب العربي»
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات النسخة الـ4 من مبادرة «رواد الشباب العربي»
14 سبتمبر 2025
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©