شرطة دبي تطيح بعصابة دولية لتمرير أموال مسروقة

دبي (الاتحاد)



تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من الإطاحة بعصابة إجرامية قامت بإنشاء شركات وهمية واستغلالها كغطاء لتمرير وتحويل الأموال الناتجة عن عمليات مالية باستخدام بطاقات مصرفية مسروقة بطرق احتيالية.

وأوضحت شرطة دبي أن العصابة اعتمدت على تسجيل كيانات تجارية صورية لا وجود لها فعلياً في السوق، واستخدمتها كواجهة لتضليل الجهات الرقابية والبنوك، وإجراء تحويلات مالية غير مشروعة بهدف إخفاء مصدر الأموال والاستفادة منها بطرق غير قانونية.

وأضافت أن العملية جاءت بعد جهود متابعة دقيقة ورصد متواصل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث تمكن الفريق المختص من كشف الأساليب الاحتيالية المستخدمة وضبط أفراد العصابة وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت شرطة دبي أن هذه الضبطية تعكس جاهزيتها للتصدي لجرائم الاحتيال المنظم، وتعزيز حماية المنظومة المالية والاقتصادية من أي ممارسات غير قانونية، داعية الأفراد والمؤسسات إلى رفع مستوى الوعي والتعاون عبر الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، عبر خدمة «عين الشرطة» أو مركز الاتصال 901.