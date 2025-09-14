الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة الشارقة تبحث التعاون الأمني مع كازاخستان

عبدالله مبارك بن عامر خلال لقاء القنصل العام لكازاخستان والوفد المرافق (وام)
15 سبتمبر 2025 01:59

الشارقة (وام)

بحثت القيادة العامة لشرطة الشارقة بمقرها مع وفد من جمهورية كازاخستان آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم الجهود الأمنية وتطويرها.
جاء ذلك خلال لقاء جمع اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة وألماز تاسبولات القنصل العام لكازاخستان واللواء أيان دويسيمباييف مُمَثّل وزارة الداخلية بكازاخستان والوفد المرافق له إلى جانب عدد من مديري العموم ذوي الاختصاص بالقيادة.
أعقب اللقاء جولة ميدانية في مركز العمليات اطّلع خلالها وفد كازاخستان على أبرز التقنيات والأنظمة المستخدمة وآليات العمل المتبعة في إدارة العمليات الأمنية ومتابعتها.

أخبار ذات صلة
كوزمين يطالب الأندية بمنح المزيد من الفرصة لـ«الدوليين»
افتتاح أول مبنى وقفي لمشروع «جيران النبي»
شرطة الشارقة
الشارقة
كازاخستان
آخر الأخبار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات النسخة الـ4 من مبادرة «رواد الشباب العربي»
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات النسخة الـ4 من مبادرة «رواد الشباب العربي»
14 سبتمبر 2025
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©