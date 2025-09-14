شرطة الشارقة تبحث التعاون الأمني مع كازاخستان

الشارقة (وام)



بحثت القيادة العامة لشرطة الشارقة بمقرها مع وفد من جمهورية كازاخستان آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم الجهود الأمنية وتطويرها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة وألماز تاسبولات القنصل العام لكازاخستان واللواء أيان دويسيمباييف مُمَثّل وزارة الداخلية بكازاخستان والوفد المرافق له إلى جانب عدد من مديري العموم ذوي الاختصاص بالقيادة.

أعقب اللقاء جولة ميدانية في مركز العمليات اطّلع خلالها وفد كازاخستان على أبرز التقنيات والأنظمة المستخدمة وآليات العمل المتبعة في إدارة العمليات الأمنية ومتابعتها.