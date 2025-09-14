الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خفض استهلاك الأكياس البلاستيكية بنسبة 95%

15 سبتمبر 2025 02:01

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن تحقيق إنجاز يتمثل في خفض استهلاك الأكياس البلاستيكية بنسبة وصلت إلى 95 % منذ بدء تطبيق سياسة الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك بفضل التعاون الفعّال من المجتمع والالتزام بالممارسات البيئية المسؤولة.
وأكدت الهيئة أن هذا النجاح يعكس وعي المجتمع وإصراره على الإسهام في حماية البيئة والحد من التلوث البلاستيكي، مشيرةً إلى أن الإنجاز يُعد خطوة مهمة في رحلة بناء مستقبل أكثر استدامة، ويمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل المشترك.
وفي إطار حرصها على تعزيز مشاركة الجمهور وتوسيع دائرة الوعي البيئي، أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي استطلاعاً للرأي يهدف إلى فهم وعي الأفراد ومواقفهم واستعدادهم للتحول من استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام إلى بدائل قابلة لإعادة الاستخدام. 
ويُجرى هذا الاستطلاع خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 12 أكتوبر المقبل، كجزء من جهود الهيئة لضمان التنفيذ الفعّال لسياسة أبوظبي للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.
وسيساعد الاستطلاع في رصد أبرز التحديات التي يواجهها الأفراد في تبني البدائل المستدامة، إلى جانب تحديد الدوافع والعوامل، التي تُسرّع التحول نحو منتجات قابلة لإعادة الاستخدام. 
وأكدت الهيئة أن نتائجه ستُسهم بشكل مباشر في توجيه حملات التوعية العامة وصياغة السياسات المستقبلية، بما يعزز فعالية البرامج والمبادرات الهادفة إلى تقليل الاعتماد على البلاستيك.
ودعت الهيئة جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في الاستطلاع عبر الرابط المخصّص، مؤكدة أن مساهماتهم وآراءهم تمثل ركيزة أساسية في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وأكدت هيئة البيئة – أبوظبي أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع، وأن التغيير الإيجابي الذي تحقق حتى الآن هو خير دليل على أن مجتمع أبوظبي قادر على إحداث أثر حقيقي حين يتعاون أفراده من أجل هدف واحد: بيئة نظيفة ومستقبل أكثر استدامة.

