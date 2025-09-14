شرطة دبي تحصل على المواصفة العالمية لتعزيز المساواة بين الجنسين

دبي (الاتحاد)



حققت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالمجلس النسائي، الريادة كأول جهة شرطية على مستوى دولة الإمارات، التي تحصل على شهادة المواصفة العالمية «53800:2024ISO»، لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك من شركة «بيورو فيريتاس» «Bureau Veritas»، في تأكيد على التزام القيادة العامة لشرطة دبي على توفير بيئة عمل متكافئة وعادلة للجميع.

وتمكَّن المجلس النسائي لشرطة دبي من استيفاء كافة معايير المواصفة، والتي تركز على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة داخل المؤسسات، ومن أبرز المعايير، دمج شرطة دبي لمبادئ المساواة بين الجنسين في سياساتها وممارساتها وعمليات صنع القرار.

وأكد اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، أن حصول القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بالمجلس النسائي، على شهادة المواصفة القياسية، يعكس التزام شرطة دبي بترسيخ قيم العدالة والتكافؤ داخل المؤسسة الشرطية. وقال: «إن هذه الشهادة تعد بمثابة تتويج لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي الممنهج الذي يضع تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين في أولوية أجندتها واستراتيجية عملها، وذلك وفقاً للسياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023 –2031. نحن حريصون على أن تكون كافة السياسات والممارسات تستند إلى قيم العدالة وتكافؤ الفرص».

من جانبها، أعربت المقدم خبير عنود السعدي، رئيس المجلس النسائي لشرطة دبي، عن فخرها واعتزازها بالحصول على شهادة المواصفة العالمية «53800:2024 ISO» الخاصة بالمساواة بين الجنسين. مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة المسؤولية المشتركة والعمل التكاملي بين مختلف القطاعات، والتي حرصت على تنفيذ برامج ومبادرات وتبني سياسات عمل وخطط استراتيجية تحقق مبادئ العدالة والمساواة.