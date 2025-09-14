«الاتحادية العليا» تشارك في المنتدى الدولي للعدالة الدستورية بكازاخستان

أبوظبي (وام)



شاركت المحكمة الاتحادية العليا في أعمال المنتدى الدولي للعدالة الدستورية «السلام والمستقبل من خلال القانون» المخصص للذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد دستور جمهورية كازاخستان، والذي انعقد في مدينة أستانا.

وترأس معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا الوفد الذي ضم شهاب عبدالرحمن الحمادي، القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، ومحمد سعيد ناصر الشبلي، مدير إدارة الخدمات المساندة بالمحكمة. والتقى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان رؤساء الوفود المشاركة في المنتدى في ختام أعمال المنتدى.

وكان معالي المستشار، رئيس المحكمة الاتحادية العليا أكد، في كلمته خلال المنتدى، الأهمية الخاصة للمنتدى بوصفه منصة لتبادل الخبرات، وتبادل الرؤى حول كيفية توظيف القانون في بناء مستقبل إنساني يسوده السلام، ويتسم بالعدالة، ويقوم على التعاون الدولي والتكامل بين الأمم.

وأوضح معاليه أن القضاء الدستوري جهة أساسية في تفعيل العدالة الدستورية، حيث يختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح؛ مشيراً إلى أن المحكمة الاتحادية العليا مارست بدائرتها الدستورية دورها القضائي في إرساء وتطوير العدالة الدستورية، وقد ساعد نجاح دولة الإمارات في تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني في تيسير الوصول إلى العدالة الدستورية وتسهيل إجراءات التقاضي.

وعلى هامش فعاليات المنتدى، التقى معالي المستشار محمد حمد البادي مع عدد من القيادات القضائية في جمهورية كازاخستان، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى حول التطورات القضائية والتشريعية.