الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تشارك في المنتدى الدولي للعدالة الدستورية بكازاخستان

المحكمة الاتحادية العليا تشارك في المنتدى الدولي للعدالة الدستورية بكازاخستان(وام)
15 سبتمبر 2025 01:59

أبوظبي (وام)

شاركت المحكمة الاتحادية العليا في أعمال المنتدى الدولي للعدالة الدستورية «السلام والمستقبل من خلال القانون» المخصص للذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد دستور جمهورية كازاخستان، والذي انعقد في مدينة أستانا.
وترأس معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا الوفد الذي ضم شهاب عبدالرحمن الحمادي، القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، ومحمد سعيد ناصر الشبلي، مدير إدارة الخدمات المساندة بالمحكمة. والتقى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان رؤساء الوفود المشاركة في المنتدى في ختام أعمال المنتدى.
وكان معالي المستشار، رئيس المحكمة الاتحادية العليا أكد، في كلمته خلال المنتدى، الأهمية الخاصة للمنتدى بوصفه منصة لتبادل الخبرات، وتبادل الرؤى حول كيفية توظيف القانون في بناء مستقبل إنساني يسوده السلام، ويتسم بالعدالة، ويقوم على التعاون الدولي والتكامل بين الأمم.
وأوضح معاليه أن القضاء الدستوري جهة أساسية في تفعيل العدالة الدستورية، حيث يختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح؛ مشيراً إلى أن المحكمة الاتحادية العليا مارست بدائرتها الدستورية دورها القضائي في إرساء وتطوير العدالة الدستورية، وقد ساعد نجاح دولة الإمارات في تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني في تيسير الوصول إلى العدالة الدستورية وتسهيل إجراءات التقاضي.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، التقى معالي المستشار محمد حمد البادي مع عدد من القيادات القضائية في جمهورية كازاخستان، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى حول التطورات القضائية والتشريعية.

أخبار ذات صلة
شرطة الشارقة تبحث التعاون الأمني مع كازاخستان
المحكمة الاتحادية العليا ترسي مبدأ قضائياً جديداً يتعلق بمسؤولية طبيب التجميل
المحكمة الاتحادية العليا
كازاخستان
أستانا
آخر الأخبار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات النسخة الـ4 من مبادرة «رواد الشباب العربي»
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات النسخة الـ4 من مبادرة «رواد الشباب العربي»
14 سبتمبر 2025
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©