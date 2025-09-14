الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

افتتاح أول مبنى وقفي لمشروع «جيران النبي»

أول مبنى بالمشروع الوقفي (من المصدر)
15 سبتمبر 2025 01:59

أبوظبي (الاتحاد) 

برعاية كريمة، ودعم كامل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، افتتحت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي المبنى الوقفي الأول لمشروع «جيران النبي»، والذي تكفل سموه بكامل تكاليف إنشائه، ليكون منارة خير وعطاء يعود ريعها لدعم أبناء المؤسسة من فاقدي الأب وأسرهم.
ويمثل المشروع الوقفي «جيران النبي» نقلة نوعية في مسيرة المؤسسة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي المادي، حيث يقوم على تأسيس سلسلة من المنشآت العقارية الوقفية التي توجّه جميع عوائدها لتمويل كافة البرامج والمشاريع المقدمة للأيتام وأسرهم وتلبية احتياجاتهم من دعم تعليمي، وعناية صحية، ورعاية نفسية واجتماعية، وتأهيل مهني لأبنائها، إضافة للدعم البيئي والاستجابة العاجلة لاحتياجات الأسر، ويُعد هذا المبنى البداية لسلسلة من المشاريع الوقفية التي تسعى المؤسسة إلى إنجازها لتعزيز استدامة مواردها.

رؤية حكيمة
قالت منى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي: «إن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بالتكفل بكامل تكلفة إنشاء المبنى الأول لمشروع «جيران النبي»، تجسد رؤيته الحكيمة وإيمانه العميق بأهمية الوقف في ضمان استمرارية العمل الإنساني الذي تسخره المؤسسة لدعم وتمكين الأبناء الفاقدي الرعاية الأبوية وأسرهم، هذا العطاء الكريم الذي نفخر فيه هو أساس الانطلاقة القوية للمشروع نحو تحقيق أثر واسع ومستدام ورسالة إنسانية تلهمنا جميعاً لمواصلة العطاء وتوسيع أثره». 

سنّة الوقف 
يأتي المشروع متماشياً مع رؤية إمارة الشارقة في إحياء سنّة الوقف وتوظيفها في خدمة المجتمع، بما يضمن دعم الأسر المستفيدة وتوفير مصادر دخل مستدامة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العمل الإنساني والتكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع لخدمة فئات مهمة في المجتمع.

أخبار ذات صلة
كوزمين يطالب الأندية بمنح المزيد من الفرصة لـ«الدوليين»
شرطة الشارقة تبحث التعاون الأمني مع كازاخستان
سلطان بن محمد القاسمي
الشارقة
مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي
آخر الأخبار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات النسخة الـ4 من مبادرة «رواد الشباب العربي»
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات النسخة الـ4 من مبادرة «رواد الشباب العربي»
14 سبتمبر 2025
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©