الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توقعات الطقس في الإمارات خلال 5 أيام

شعار المركز الوطني للأرصاد
15 سبتمبر 2025 08:27

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري طقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباح الاثنين والجمعة.

وبحسب بيان المركز، يتوقع أن يسود طقس رطب صباحا على بعض المناطق خاصة الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وكذلك على بعض المناطق الغربية صباح الثلاثاء.

وتتشكل السحب شرقا بعد الظهر، وقد تكون ركامية يوم الثلاثاء، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا يوم الأربعاء، الذي يشهد أيضا ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة.

أخبار ذات صلة
%99 نسبة التزام الشركات بسياسة «حماية العمالة» من الإجهاد الحراري
2400 عامل استفادوا من مبادرة شرطة دبي «ظلاً وأجراً»

أما حركة الرياح، فستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية يومي الاثنين والثلاثاء، بينما تتحول إلى جنوبية غربية وشمالية غربية يومي الأربعاء والخميس، وتستمر كذلك يوم الجمعة، وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خلال النهار مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها ما بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 35 كم/س.

وسيكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي اليوم الاثنين، ويظل خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان بقية أيام الأسبوع.

المصدر: وام
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
من أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
إجماع على دعم إجراءات قطر لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها
اليوم 01:36
أمير قطر متحدثاً خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
دبلوماسيون ومحللون لـ«الاتحاد»: قمة الدوحة.. صوت موحد لرفض العدوان الإسرائيلي
اليوم 01:35
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
الأخبار العالمية
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
اليوم 01:35
تصاعد أعمدة الدخان بعد تدمير غارات إسرائيلية لمبان سكنية في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«أونروا»: غزة تتحول لأرض قاحلة غير صالحة للسكن
اليوم 01:35
نازحون فلسطينيون يفرون من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: القطاع الطبي يلفظ أنفاسه الأخيرة
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©