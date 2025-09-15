الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تسيّر ثاني شحنة إغاثية إلى أفغانستان لمساعدة منكوبي الزلزال

بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تسيّر ثاني شحنة إغاثية إلى أفغانستان لمساعدة منكوبي الزلزال
15 سبتمبر 2025 16:33

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيّرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثانية إلى أفغانستان خلال أقل من أسبوع، دعماً للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخراً.

جرت هذه المبادرة بتنسيق «دبي الإنسانية» عبر صندوق الأثر الإنساني العالمي، حيث حملت الطائرة، التي انطلقت من دبي، مساعدات مُقدّمة من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، متجهةً إلى كابول وعلى متنها 39.8 طن من المواد الإغاثية، شملت مستلزمات الإيواء والخيام واللوازم المنزلية الأساسية وكذلك المستلزمات الطبية، وتُقدَّر قيمتها بنحو 1.16 مليون درهم (حوالي 315,350 دولاراً أميركياً)، ومن المتوقع أن يستفيد منها ما يناهز 50 ألف شخص.

تأتي هذه الشحنة كثاني شحنة جوية تستكمل المهمة التي انطلقت يوم الاثنين الماضي، حيث حملت الشحنة الأولى 84 طناً من المساعدات لصالح أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة، فيما يعكس هذا التحرك العاجل مدى حرص دولة الإمارات ودبي على الدعم العاجل للجهود الإنسانية الدولية، كما يبرز مساعي «دبي الإنسانية» وجهودها المتواصلة في تسريع وصول المساعدات إلى المجتمعات الأكثر تضرراً من الكوارث والأزمات من أجل تخفيف معاناتها.

المصدر: وام
محمد بن راشد
أفغانستان
مساعدات إنسانية
الزلزال
