علوم الدار

سيف بن زايد: نبارك لقيادتنا الرشيدة تخريج دفعة «روّاد الجاهزية» 2025

سيف بن زايد: نبارك لقيادتنا الرشيدة تخريج دفعة «روّاد الجاهزية» 2025
15 سبتمبر 2025 20:22

بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، للقيادة الرشيدة وللوطن تخريج دفعة «روّاد الجاهزية» 2025 من أكاديمية ربدان.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «نبارك لقيادتنا الرشيدة وللوطن الغالي تخريج دفعة «روّاد الجاهزية» 2025 من أكاديمية ربدان، حيث انضم 233 خريجًا وخريجة من العسكريين والمدنيين إلى مسيرة التميز، بعد اجتيازهم سبعة برامج متقدمة صُممت لتزويدهم بأرقى المعارف والمهارات التطبيقية، بما يؤهلهم لتولي مواقع القيادة، ومواجهة تحديات الحاضر، وصياغة رؤى المستقبل».
وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان «هذه الكوكبة المتميزة تمثل إضافة نوعية إلى منظومة الأمن والسلامة والدفاع وإدارة الطوارئ والأزمات، وتجسد حرص القيادة على الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الأغلى، والركيزة الأسمى لمسيرة النهضة التي تمضي بها الإمارات بثقة نحو مستقبل أكثر إشراقًا وريادة».
وأكد سموه «نهنئ الخريجين وأسرهم من أبناء الوطن والدول الصديقة بهذا الإنجاز المشرف، ونسأل الله أن يكتب لهم التوفيق والسداد، وأن يظل وطننا الغالي نموذجًا عالميًا في الأمن والاستقرار والبناء».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رواد الجاهزية
سيف بن زايد
تخريج دفعة
أكاديمية ربدان
