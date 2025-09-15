جمارك أبوظبي و«الرقابة وحظر الانتشار» يعززان التكامل الإلكتروني لدعم تصفير البيروقراطية

أبوظبي (وام)



وقّعت جمارك أبوظبي والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك لدواعي الربط الإلكتروني وتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، وذلك في إطار دعم برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، بما يُسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين، وتعزيز الشفافية.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي ودولة الإمارات نحو التحول الرقمي، وتكامل الجهود الحكومية، وبناء شراكات فعالة تُرسّخ مكانة الدولة كنموذج عالمي في تطوير بيئة عمل مرنة وجاذبة تدعم تنافسية الاقتصاد وجودة الحياة، وبحضور راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي.

وقّع كل من مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جمارك أبوظبي، وطلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، مذكرة التفاهم في إطار حرص الجانبين على توطيد أواصر التعاون والتنسيق، وترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة ومتكاملة للمتعاملين. وتشمل مجالات التعاون، تهيئة الأنظمة التقنية لدى الجانبين، بما يتناسب مع آليات الربط الإلكتروني المعتمدة، إلى جانب وضع إطار عمل مشترك لتبادل البيانات والمعلومات بدقة وسرعة، كما تنص المذكرة على التعاون في تنفيذ مشاريع تقنية مشتركة تدعم أهداف الجهتين، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وجلسات تدريبية متخصصة، وتبادل الخبرات الفنية بين الطرفين، لرفع مستوى الكفاءة وتعزيز الجاهزية.

وقال مبارك المنصوري، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العمل المشترك والتكامل الرقمي لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية في مجالات الرقابة وتيسير العمليات الجمركية.



تكامل

أكد طلال الطنيجي، الحرص على دعم الجهود الوطنية في مجال الرقابة وحظر الانتشار من خلال تسخير التكنولوجيا الحديثة، وتكامل الأنظمة مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة اتخاذ القرار، ويُعزز من فعالية الإجراءات الرقابية في الدولة، ويُساهم في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للمعايير الدولية.