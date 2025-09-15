«شرطة دبي» تناقش جهود التحول الرقمي في الخدمات الإدارية

دبي (الاتحاد)



أكد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، أن الإدارة العامة للشؤون الإدارية تمثّل ركيزة محورية في دعم منظومة العمل المؤسسي بشرطة دبي، مشيداً بجهودها في تعزيز كفاءة الأداء الإداري والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتوفير خدمات مختلفة للموظفين، وإسعاد المتعاملين بما يتماشى مع توجّهات الحكومية.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للإدارة العامة للشؤون الإدارية، بحضور اللواء الدكتور صالح مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد منصور القرقاوي مدير الإدارة العامة، ونائبه العميد الدكتور محمد الجناحي، إلى جانب عدد من كبار الضباط.

واطّلع اللواء الدكتور أحمد زعل على مؤشرات الأداء والخطط الاستراتيجية ومواءمتها مع استراتيجية حكومة دبي، وناقش التحديات المطروحة أمام الإدارة العامة للشؤون الإدارية، إلى جانب استعراض مقترحات الحلول والآليات المبتكرة لتطوير بيئة العمل، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

وناقش الاجتماع جهود التحول الرقمي في الخدمات الإدارية، من خلال تطوير الأنظمة والبرامج الداخلية، بما يضمن سرعة الاستجابة، والتكامل السلس بين الأنظمة، وتقليص الإجراءات إلى أدنى حد ممكن، وصولاً إلى تصفيرها.

واطّلع على توجهات مركز إسعاد المتعاملين الذي يمثل واجهة خدمية متكاملة تهدف إلى توفير حلول نوعية ومبتكرة تسهم في تعزيز تجربة المتعاملين، وتحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتطوير منظومة خدمات ذكية وسلسة تواكب تطلعات المجتمع وتنسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة.

واطّلع اللواء الدكتور أحمد زعل على إدارة الخدمات وشؤون العلاج، التي تولي اهتماماً بالغاً بصحة موظفيها وأسرهم، بما يشمل الزوج والأبناء والوالدين، وذلك عبر توفير خدمات طبية وعلاجية متكاملة.

وأشاد اللواء الدكتور أحمد زعل بجهود العاملين في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، مؤكداً أن الجانب الإداري يمثل العمود الفقري للعمل الشرطي، وأن الإنجازات التي تحققت في المشاريع والمبادرات المختلفة تعكس التزام الكوادر الإدارية بالعمل الجاد والابتكار وخدمة الموظفين وإسعاد المتعاملين.