الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قضاء أبوظبي» يُصدر أحكاماً بالسجن 15 سنة بحق 8 مدانين

مبنى دائرة القضاء بأبوظبي (وام)
16 سبتمبر 2025 01:31

أبوظبي (وام)

​أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية، أحكاماً بإدانة ثمانية متهمين بارتكاب جرائم استغلال جنسي لأطفال عبر شبكة الإنترنت، بعد استدراجهم من خلال منصات الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وإغوائهم لإرسال مواد إباحية، إضافة إلى حيازة وتبادل محتوى غير لائق خاص بالأطفال.
وتراوحت الأحكام الصادرة بالسجن بين ثلاث سنوات و15 سنة، وبغرامات مالية وصلت إلى مليون درهم، مع مصادرة الهواتف والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجرائم، وحرمان المحكومين من استخدام أي شبكة معلوماتية مستقبلاً، وإغلاق حساباتهم الإلكترونية المرتبطة بتلك الجرائم، مع الإبعاد عن الدولة لثلاثة مدانين عقب تنفيذ العقوبة. 

تحقيقات موسعة 
​وجاءت أحكام الإدانة بعد تحقيقات موسّعة أجرتها النيابة العامة في أبوظبي، إثر رصد أنشطة مشبوهة عبر الإنترنت وحالات استغلال إلكتروني تستهدف فئة القُصر، لتصدر أمراً بضبط وإحضار المتهمين واستدعائهم للتحقيق، حيث أقروا بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، فيما أثبتت الفحوص الفنية للأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم وجود مواد إباحية تعود لأطفال، تم الحصول عليها وتداولها عبر وسائل تقنية المعلومات.
وبناءً على نتائج التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الجزائية المختصة، والتي أصدرت أحكامها بإدانة جميع المتهمين في تلك القضايا وفق القوانين السارية.

الابتزاز الإلكتروني 
حذّرت نيابة أبوظبي، أفراد المجتمع من التواصل مع أشخاص مجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو تزويدهم بأي بيانات أو معلومات أو صور شخصية قد تُستغل في عمليات الابتزاز الإلكتروني. كما حثّت أولياء الأمور على متابعة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة قبول صداقات من قبل أشخاص غير معروفين عبر مواقع «الإنترنت» ومنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، أو مشاركتهم صورهم وبياناتهم الشخصية، وتوعيتهم بكيفية التصرف عند الوقوع في فخ الابتزاز.

أخبار ذات صلة
انطلاق «جائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي».. والجوائز 10 ملايين درهم
التشغيل التجريبي لخدمات التوصيل الذاتي في مدينة مصدر
أبوظبي
قضاء أبوظبي
محكمة أبوظبي
الأطفال
الألعاب الإلكترونية
آخر الأخبار
من أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
إجماع على دعم إجراءات قطر لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها
اليوم 01:36
أمير قطر متحدثاً خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
دبلوماسيون ومحللون لـ«الاتحاد»: قمة الدوحة.. صوت موحد لرفض العدوان الإسرائيلي
اليوم 01:35
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
الأخبار العالمية
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
اليوم 01:35
تصاعد أعمدة الدخان بعد تدمير غارات إسرائيلية لمبان سكنية في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«أونروا»: غزة تتحول لأرض قاحلة غير صالحة للسكن
اليوم 01:35
نازحون فلسطينيون يفرون من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: القطاع الطبي يلفظ أنفاسه الأخيرة
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©