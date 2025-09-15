الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«ملتقى علوم الفضاء» في دبي غداً

«ملتقى علوم الفضاء» في دبي غداً
16 سبتمبر 2025 01:32

دبي (الاتحاد)

يستعد مركز محمد بن راشد للفضاء لاستضافة النسخة الأولى من فعالية «ملتقى علوم الفضاء»، التي ستُقام خلال الفترة من السابع عشر إلى الثامن عشر من سبتمبر الجاري في مقر مركز محمد بن راشد للفضاء في إمارة دبي. 
وتهدف هذه الفعالية، التي تستمر على مدار يومين، إلى جمع نخبة من العلماء والمهندسين والخبراء العاملين في قطاع الفضاء، من أجل تبادل المعرفة، ومشاركة آخر المستجدات حول المشاريع الجارية، وبحث سبل التعاون المستقبلي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام مركز محمد بن راشد للفضاء بدعم بناء مجتمع علمي حيوي وفعّال، يُسهم في تعزيز الدور المتنامي لدولة الإمارات في مجالات البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا الفضائية على المستوى الدولي. كما تهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجالات رحلات الفضاء البشرية، وعلوم القمر، والتقنيات المرتبطة بها، مع تكريم مساهمات الباحثين والمتخصصين الذين يشكّلون ملامح مسيرة الدولة في علوم الفضاء. وفي هذا السياق، قال عدنان الريس، مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف في مركز محمد بن راشد للفضاء: «من خلال ملتقى علوم الفضاء، نؤسس لمنصة حوارية متخصّصة تضع العلم في صميم طموحات دولة الإمارات في مجال الفضاء. هذه الفعالية لا تقتصر على استعراض التقدّم المحرز في برامجنا فحسب، بل تهدف إلى خلق منظومة متكاملة تُوحّد جهود العلماء والمهندسين بما يتماشى مع أولويات ومتطلبات الدولة. من خلال التركيز على موضوعات، مثل الحياة البشرية في المدار والعلوم القمرية، نفتح المجال أمام نقاشات من شأنها أن ترسم مسارات جديدة للبحث العلمي، وتُلهم الابتكار، وتُعدّ الدولة للمرحلة المقبلة من مسيرتها الاستكشافية». ويحمل الملتقى هذا العام محورين رئيسيين، هما: «الحياة في المدار» و«العلوم على سطح القمر». ويتضمن جدول الأعمال جلسات عامة وأخرى تقنية، تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، مثل فسيولوجيا الإنسان في الفضاء، ونمو بلورات البروتين، والبعثات التناظرية، وعلوم القمر، وغيرها.

