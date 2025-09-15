الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تأسيس «إكواتيس» لتطوير خدمات الاتصالات الفضائية عالمياً

16 سبتمبر 2025 01:32

أبوظبي (وام)

تعتزم شركة «سبيس 42»، وشركة «فياسات»، العالمية المختصة في قطاع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، تأسيس منصة «إكواتيس» المشتركة، لتطوير خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة الحالية والمخطط لها، لتهيئتها للعمل ضمن بيئة شبكات الجيل الخامس.
ومن المتوقع أن توحد «إكواتيس» بين الشبكات الفضائية والأرضية بالاعتماد على منصة متوافقة مع الإصدار 17+ من معايير مشروع شراكة الجيل الثالث «3GPP» لشبكات غير أرضية، بحيث تكون قابلة للاستخدام عبر الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء.
وستدعم المنصة أكثر من 100 ميغاهرتز من الطيف الترددي المنسق لخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، والمخصص في أكثر من 160 سوقاً، بما يضع الأساس لبنية اتصالات موثوقة على مستوى العالم، مع استهداف الإطلاق التجاري خلال ثلاث سنوات.
ويأتي الإعلان استكمالاً لمذكرة التفاهم التي وقّعتها «سبيس 42» و«فياسات» في مارس 2025، حيث انتقل هذا التعاون من مرحلة الدراسات التقنية والتجارية إلى الاتفاق على تأسيس شركة بنية تحتية مملوكة بشكل مشترك.
وقال كريم الصباغ، العضو المنتدب في سبيس 42، وعلي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لخدمات الفضاء في «سبيس 42»، إن المشروع يجسد ما سعى إليه قطاع الأقمار الصناعية لعقود طويلة، والذي يتمثّل في الدمج بين نطاق الشبكات الأرضية وكفاءة الحلول الفضائية.

الأقمار الصناعية
الاتصالات الفضائية
الاتصالات
