علوم الدار

تعاون بين «تريندز» والملتقى الإعلامي العربي

محمد العلي وماضي الخميس خلال اللقاء (من المصدر)
16 سبتمبر 2025 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية تعاون وشراكة بحثية وإعلامية استراتيجية مع الملتقى الإعلامي العربي؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي، والإنتاج المعرفي، والإعلام الحديث، ونشر الثقافة البحثية الرصينة ودعم المعرفة القائمة على استشراف المستقبل.
وتمثّل هذه الاتفاقية إطاراً تعاونياً يستهدف توحيد الجهود بين الجانبين لتعزيز المحتوى الفكري والإعلامي الهادف، والمساهمة في تطوير حلول عملية للتحديات الإقليمية والدولية، من خلال تنظيم الفعاليات المشتركة والندوات والمؤتمرات وورش العمل، وإنتاج محتوى معرفي يستند إلى الدراسات والأبحاث العلمية، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية البحث العلمي ودوره في استشراف المستقبل.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع الملتقى الإعلامي العربي يأتي انطلاقاً من إيمان الطرفين بأهمية التعاون الإعلامي والبحثي في دعم صناعة الإعلام العربي، وتعزيز دوره في دعم جهود التنمية المستدامة، من خلال البحوث والدراسات والتحليلات العلمية الوازنة.
وذكر أن الاتفاقية تؤطر للتعاون البناء في إنجاح فعاليات الدورة الحادية والعشرين من الملتقى الإعلامي العربي، الذي سيعقد في جمهورية لبنان خلال نوفمبر المقبل، حيث يُسهم «تريندز» في النسخة الجديدة باعتباره شريكاً استراتيجياً، كما سينظم سلسلة من اللقاءات الفكرية والجلسات الخاصة ضمن برنامج الملتقى، مما يثري جدول أعمال الملتقى برؤى بحثية وتحليلات علمية تدعم مسيرة الإعلام العربي، وتعزز مكانته على الساحة الدولية.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ «تريندز» إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام المركز ببناء جسور التعاون مع المؤسسات الفاعلة في المجال الإعلامي، ويأتي في مقدمتها الملتقى الإعلامي العربي، الذي يعد منصة معرفية وفكرية رائدة.

ورش تفاعلية 
أكد المستشار ماضي عبدالله الخميس، الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، أن اتفاقية التعاون الاستراتيجية بين الملتقى الإعلامي العربي والمركز تُعزّز الشراكة العلمية والبحثية والمعرفية الداعمة للنسخة الـ21 من الملتقى، والتي ستعقد  نوفمبر المقبل في لبنان، حيث تتيح الاتفاقية تنظيم مجموعة من الندوات والجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية.

