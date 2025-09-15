الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

2400 عامل استفادوا من مبادرة شرطة دبي «ظلاً وأجراً»

فعاليات ختامية لمبادرة «ظلاً وأجراً» بالتزامن مع فعالية «ساعة مع مهندس النظافة» (من المصدر)
16 سبتمبر 2025 01:33

دبي (الاتحاد) 

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، وبالتعاون مع بلدية دبي، والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومركز شرطة الراشدية، الفعاليات الختامية لمبادرة «ظلاً وأجراً»، بالتزامن مع فعالية «ساعة مع مهندس النظافة»، استهدفت 200 من مهندسي النظافة؛ بهدف تعزيز وعيهم بسبل الوقاية من مخاطر التعرض للحرارة العالية والإجهاد الحراري.
وأكدت فاطمة بو حجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن مبادرة «ظلاً وأجراً»، والتي انطلقت قبل 6 أسابيع بالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة لمراكز الشرطة، تختتم فعالياتها التوعوية للعمال بشأن مخاطر الإجهاد الحراري، وتقديم نصائح وإرشادات وقائية، تفادياً لتعرضهم لضربات الشمس والحرارة العالية، مع ضرورة الإكثار من شرب المياه. لافتة إلى أن قرابة 2400 عامل استفادوا من مبادرة «ظلاً وأجراً» من مختلف مناطق إمارة دبي، وتم توزيع المظلات والمرطبات عليهم.
ونوهت بمشاركة 210 متطوعين من «الشرطي جارك»، ومتطوعين من داخل الشرطة، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، مؤكدة أن الفعاليات والمبادرات الموجهة للعمال، تعكس أهداف المجلس الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش والعطاء، من خلال إشراك مختلف فئات المجتمع في فعاليات ومبادرات توعوية ورياضية ومجتمعية، تُرسّخ الوعي بالسلوكيات الإيجابية، وتُعزز سبل التواصل بينهم وبين شرطة دبي.

محاضرات توعية 
أفادت رئيس مجلس الروح الإيجابية أن الفعاليات الختامية نظمها المجلس بالتعاون مع بلدية دبي، وتضمنت تقديم محاضرات توعية حول حقوق العمال وواجباتهم، وأخرى للتوعية بالالتزام بالقوانين المرورية وإجراءات السلامة.

