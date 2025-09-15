الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تعاون بين جامعتي الشارقة و«هونان» الصينية لإنشاء مختبر زراعي دولي

تعاون بين جامعتي الشارقة و«هونان» الصينية لإنشاء مختبر زراعي دولي
16 سبتمبر 2025 01:32

الشارقة (وام) 

وقعت جامعة الشارقة اتفاقية تعاون بحثي مع جامعة هونان الزراعية في جمهورية الصين الشعبية، تهدف إلى إنشاء مختبر دولي مشترك للملوثات الناشئة وسلامة المنتجات الزراعية والتربة، وذلك في مقر جامعة الشارقة.
وقّع الاتفاقية الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، والدكتور زو شويشياو، رئيس جامعة هونان الزراعية، عضو الأكاديمية الصينية للهندسة، بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين من الجانبين.
ويهدف التعاون إلى دعم الأبحاث المشتركة في مجالات سلامة الغذاء والتربة، من خلال تطوير أساليب علمية للكشف عن الملوثات الناشئة في البيئة الزراعية، ودراسة آثارها المحتملة على الصحة العامة والبيئة، والعمل على إيجاد حلول فعّالة تسهم في تعزيز سلامة الإنتاج الزراعي واستدامته.

