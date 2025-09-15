الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«تنمية المجتمع» تطلق برنامج «تمكين أسر ذوي اضطراب التوحد»

«تنمية المجتمع» تطلق برنامج «تمكين أسر ذوي اضطراب التوحد»
16 سبتمبر 2025 01:32

دبي (وام)

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، أمس، البرنامج التدريبي «تمكين أسر ذوي اضطراب التوحد» الذي يستهدف أولياء أمور الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد؛ بهدف تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لدعم أبنائهم وتعزيز جودة حياتهم.
يأتي إطلاق البرنامج الذي يستهدف تأهيل 25 أسرة وفق أفضل الممارسات العالمية ضمن مبادرات عام المجتمع، في إطار التزام «الهيئة» بتمكين الأسر وبناء مجتمع شامل ومتكافئ.
ويعدُ تأهيل الوالدين خطوة أساسية نحو تعزيز قدراتهم، وتمكينهم من تبني أفضل الممارسات العالمية في رعاية وتطوير أبنائهم، بما يساعدهم على الوصول إلى أقصى إمكاناتهم.
ويعتمد البرنامج على منهج تدريبي مكثف بمدة 40 ساعة مبني على أحدث الأساليب العلمية العالمية، ويُنفذ تحت إشراف اختصاصي تحليل سلوك معتمد دولياً (BCBA)، ويحصل المشاركون في ختام البرنامج على شهادة دولية معتمدة تعكس جاهزيتهم لمواصلة دعم أبنائهم بفعالية أكبر.
وأكدت «الهيئة» أن البرنامج التدريبي الذي تشارك فيه 25 أسرة في دفعته الأولى يسهم في تحقيق سعادة الأسر، ورفع جودة حياتهم، ويمثل أساساً حقيقياً لبناء مجتمع واعٍ ومُمكّن، بما ينسجم مع أهداف عام المجتمع 2025 ورؤية دبي في تعزيز التكافل الاجتماعي والشمولية.

