حمدان بن محمد وسلطان بن حمدان بن زايد يعزيان في وفاة حسين خانصاحب

دبي (الاتحاد)



قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال حسين بن عبدالرحمن خانصاحب، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأنجال وأسرة الفقيد، سائلاً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.





كما قدم الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، رجل الأعمال حسين خانصاحب، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق الشيخ سلطان، خلال الزيارة، عيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.