السفارة المكسيكية لدى الدولة تحتفل باليوم الوطني

حصة بنت سلطان بن خليفة خلال الحفل بحضور السفير المكسيكي وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين (وام)
16 سبتمبر 2025 01:32

أبوظبي (وام)

حضرت الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب مدير إدارة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه لويس الفونسو دي البا غونغورا، سفير جمهورية المكسيك لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، عدد من المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وعدد من أبناء الجالية المكسيكية المقيمة في الدولة. وفي كلمته خلال الحفل، أشار السفير إلى أن المناسبة لا تقتصر على الاحتفال باليوم الوطني للمكسيك، بل تتزامن أيضاً مع مرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية - المكسيكية تشهد تطوراً مستمراً، مع وجود فرص واعدة لتعزيزها، خصوصاً في المجالات التجارية والاستثمارية.

