المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية يختتم زيارة إلى إيطاليا

ميلانو (وام)



اختتم بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، سلسلة زياراتٍ رفيعة المستوى إلى إيطاليا شملت روما وميلانو، وهدفت إلى تعزيز الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين في مجالات التجارة والابتكار والتنمية المجتمعية.

وجاءت هذه الزيارات استكمالاً لـ «زيارة دولة» التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الجمهورية الإيطالية في وقت سابق هذا العام، وشهدت توقيع اتفاقية استثمارية تاريخية بقيمة 40 مليار دولار أميركي.

وأكد جعفر على الجهود الحثيثة لدولة الإمارات لتنمية دبلوماسية الأعمال، وتعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات مع شركاء أوروبيين رئيسيين، مع مواصلة تطوير الالتزامات الثنائية والشراكات القائمة.

وتُمثّل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وإيطاليا إحدى أقوى الشراكات وأكثرها حيوية في منطقة اليورو، ففي عام 2024 وحده بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 13.81 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 18.71% عن العام السابق. كما وصلت الاستثمارات الإماراتية في إيطاليا إلى نحو 178 مليون دولار ما بين عامي 2020 و2024، في حين بلغت الاستثمارات الإيطالية في الدولة ما يقارب 602 مليون دولار.

وتعكس هذه التدفقات الاستثمارية الثقة في موقع دولة الإمارات كمنصة إقليمية للنمو المستدام القائم على الابتكار.

وخلال الزيارة، التقى جعفر في روما وميلانو قادةً بارزين في مجالات الأعمال والتمويل والعمل الخيري والقطاع الحكومي، وركّزت النقاشات على استكشاف فرص جديدة تتيح للجهات الإيطالية الانخراط في عدة مجالات رئيسية في الاقتصاد الإماراتي، مثل: تحول الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الحياة.