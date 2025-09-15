«العالمية للألمنيوم» تطلق برنامجاً لدعم إسكان الموظفين الإماراتيين المتميزين

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، أمس، إطلاق برنامج وطني لدعم التمويل السكني للموظفين المواطنين المتميزين في العمل. ويأتي إطلاق البرنامج بعد توقيع اتفاقية تعاون بين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وهيئة أبوظبي للإسكان، لتحقيق التوافق بين المزايا الجديدة وبرامج دعم الإسكان الحكومية، بما يساهم في توسيع نطاق هذه البرامج، وتعزيز استفادة المواطنين منها. وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة: «نلتزم في الإمارات العالمية للألمنيوم بدعم موظفينا، وتمكينهم من بناء أسس راسخة لمستقبلهم.. ونسعى دائماً لأن نكون وجهة العمل المفضلة للمواطنين الإماراتيين، من خلال توفير بيئة عمل تدعم الطموح، وتحتفي بالإنجازات».



تعزيز الاستقرار الأسري ورفاهية المجتمع

قال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «نقدّر مبادرة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي تهدف إلى دعم موظفيها المتميزين، من خلال التعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان. وتعكس الاتفاقية التزام الشركة بالإيفاء بمسؤوليتها الاجتماعية ودورها الرائد في تعزيز الاستقرار الأسري ورفاهية المجتمع».