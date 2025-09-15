دبي (الاتحاد)



أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي -تحت مظلة مبادرة «غراس الخير»- النسخة الثانية من مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم لطلبة المدارس الخاصة في إمارة دبي، بعد النجاح الكبير والتفاعل اللافت الذي شهدته النسخة الأولى في العام الماضي. وتهدف المسابقة السنوية، المخصّصة للعام الدراسي 2025 - 2026، إلى ترسيخ مكانة القرآن الكريم في نفوس الطلبة، وتنمية مهاراتهم في الحفظ والتلاوة، وتعزيز روح التنافس الإيجابي في ميدان العلوم الدينية، بما يواكب تطلعات المجتمع نحو جيل واعٍ ومتمسك بقيمه الدينية والوطنية.

وقال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: تعكس مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم التزام الدائرة الراسخ بتنشئة جيل قرآني واثق بهويته، راسخ في قيمه، ومتمسك بتعاليم دينه الحنيف.

وثمّن المهيري التعاون البنّاء مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، التي أبدت تجاوباً ملموساً وسريعاً في دعم المبادرة وتيسير تنفيذها على مستوى المدارس الخاصة، الأمر الذي ساعد في ترسيخ حضور القرآن الكريم في البيئة التعليمية بصورة فاعلة.

ومن جهتها، أكدت عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «نفخر بشراكتنا في هذه المبادرة التي تعكس التزامنا بتعزيز القيم الأصيلة في مدارس دبي. وانطلاقاً من هذا الإيمان، نعتز بشراكتنا مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في إطلاق النسخة الثانية من مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم، والتي تجسّد روح التعاون بين المؤسسات لتعزيز النشء بالعلم والإيمان، وتمكين الطلبة من التمسك بقيمهم في بيئة تعليمية تحتضن تنوّعهم وتُعلي من قدراتهم».

ومن المقرر أن تنطلق أولى مراحل المسابقة في الأول من سبتمبر المقبل من خلال الإعلان الرسمي عنها، على أن تبدأ التصفيات الأولية داخل المدارس في الخامس عشر من الشهر ذاته، وتُرفع نتائجها إلى الدائرة في موعد أقصاه الثالث عشر من أكتوبر.