الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الأعمال الخيرية" تُطلق حملة "رحماء بينهم" لكفالة الأيتام

"الأعمال الخيرية" تُطلق حملة "رحماء بينهم" لكفالة الأيتام
16 سبتمبر 2025 11:46

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حملة كفالة ورعاية الأيتام لعام 2025، تحت شعار "رحماء بينهم".

وتهدف الحملة إلى تنفيذ مشاريع نوعية لرعاية وكفالة آلاف الأيتام، وذلك في إطار التزام الهيئة بدعم الفئات الأكثر حاجة.

وتتضمن المشاريع التي تستهدفها الحملة بناء منازل للأيتام، ودعم دور إيوائهم، وسداد الرسوم الدراسية عنهم، إلى جانب توفير خدمات التأمين الصحي لهم ولأمهاتهم، بالإضافة إلى كفالة أيتام جدد في دول العالم المختلفة.

أخبار ذات صلة
«الأعمال الخيرية» تطلق مشاريع تنموية وخدمية في سوريا بـ 8 ملايين درهم
«الأعمال الخيرية العالمية» تنفذ مشاريع خيرية في ملاوي

وقال الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، إن هذه الحملة تأتي إن الحملة شاملة، بحيث تلبي أهم الجوانب التي يحتاجها اليتيم، بدءاً من السكن والتعليم وحتى الرعاية الصحية، بما يُسهم في تمكينه من مواجهة تحديات الحياة.

ودعا أهل الخير من أفراد ومؤسسات إلى الإسهام في إنجاح الحملة، مؤكداً أن كل تبرُّع في هذا المجال ينعكس مباشرة على حياة الأيتام وأسرهم، ويمنحهم الأمل بمستقبل أفضل، ويترجم القيم الإنسانية الراسخة التي تميز دولة الإمارات في مجال العمل الخيري.

المصدر: وام
الأعمال الخيرية
هيئة الأعمال الخيرية
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
اليوم 15:29
مورينيو
الرياضة
بنفيكا يقيل لاجي وينتظر عودة مورينيو
اليوم 15:12
لامين يامال هل يغيب عن لقاء أتليتكو
الرياضة
برشلونة يفقد جهود لامين يامال
اليوم 15:07
«هلال نونيز» يسطع بعد مقاعد «الريدز»
الرياضة
«هلال نونيز» يسطع بعد مقاعد «الريدز»
اليوم 14:45
ماكلروي يطارد «الدلة الخامسة» في دبي ديزرت كلاسيك للجولف
الرياضة
ماكلروي يطارد «الدلة الخامسة» في دبي ديزرت كلاسيك للجولف
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©