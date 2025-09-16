الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
جرت لسموه مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يصل إلى المبنى الإداري في كاراباخ يرافقه الرئيس الأذري

16 سبتمبر 2025 13:55

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى المبنى الإداري في مدينة شوشا التاريخية في منطقة كاراباخ، يرافقه فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها سموه إلى أذربيجان. 

 


وجرت لسموه في الساحة الخارجية مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وأذربيجان، واستعرض سموه ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه.

 

حضر المراسم الوفد المرافق لسموه، الذي يضم عدداً من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة، بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من جانب أذربيجان.

المصدر: وام
