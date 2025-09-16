الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يزور عدداً من المعالم التاريخية في كاراباخ يرافقه رئيس أذربيجان

رئيس الدولة يزور عدداً من المعالم التاريخية في كاراباخ يرافقه رئيس أذربيجان
16 سبتمبر 2025 16:27

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اليوم، عدداً من المعالم التاريخية والطبيعية في مدينة شوشا في منطقة كاراباخ، يرافقه فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان.. وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى أذربيجان. 

شملت جولة سموه "قلعة شوشا" التي يعود تاريخ تشييدها إلى حوالي عام 1750 وتعد رمزاً تاريخياً وثقافياً لأذربيجان بجانب زيارة مسجد شوشا الذي صمم ليكون أحد أبرز المعالم الثقافية والدينية في المدينة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس غويانا التعاونية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء جامايكا بإعادة انتخابه

كما شملت الجولة سهل "جدير دوزو" وهو من أشهر المعالم الطبيعية والسياحية يقام فيه سباق الخيول وعروضها بغرض تدريبها وتقييم مهاراتها واختيارها بجانب العديد من الفعاليات إضافة إلى متحف أذربيجان الوطني للسجاد وعدد من النصب التذكارية لشخصيات ورموز وطنية أذرية في مجال الأدب والفنون.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
أذربيجان
زيارة رسمية
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
اليوم 15:29
مورينيو
الرياضة
بنفيكا يقيل لاجي وينتظر عودة مورينيو
اليوم 15:12
لامين يامال هل يغيب عن لقاء أتليتكو
الرياضة
برشلونة يفقد جهود لامين يامال
اليوم 15:07
«هلال نونيز» يسطع بعد مقاعد «الريدز»
الرياضة
«هلال نونيز» يسطع بعد مقاعد «الريدز»
اليوم 14:45
ماكلروي يطارد «الدلة الخامسة» في دبي ديزرت كلاسيك للجولف
الرياضة
ماكلروي يطارد «الدلة الخامسة» في دبي ديزرت كلاسيك للجولف
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©