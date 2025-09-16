رئيس الدولة يزور عدداً من المعالم التاريخية في كاراباخ يرافقه رئيس أذربيجان

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اليوم، عدداً من المعالم التاريخية والطبيعية في مدينة شوشا في منطقة كاراباخ، يرافقه فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان.. وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى أذربيجان.

شملت جولة سموه "قلعة شوشا" التي يعود تاريخ تشييدها إلى حوالي عام 1750 وتعد رمزاً تاريخياً وثقافياً لأذربيجان بجانب زيارة مسجد شوشا الذي صمم ليكون أحد أبرز المعالم الثقافية والدينية في المدينة.

كما شملت الجولة سهل "جدير دوزو" وهو من أشهر المعالم الطبيعية والسياحية يقام فيه سباق الخيول وعروضها بغرض تدريبها وتقييم مهاراتها واختيارها بجانب العديد من الفعاليات إضافة إلى متحف أذربيجان الوطني للسجاد وعدد من النصب التذكارية لشخصيات ورموز وطنية أذرية في مجال الأدب والفنون.