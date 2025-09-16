الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس صحو مع ارتفاع درجات الحرارة غداً

أبوظبي
16 سبتمبر 2025 17:12

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها  10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة  21:08، والجزر الثاني عند الساعة  05:10.
في بحر عمان الموج خفيف كذلك. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:11 والمد الثاني عند الساعة 07:51، والجزر الأول عند الساعة  12:51.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                  الحرارة العظمى   الحرارة الصغرى   الرطوبة العظمى   الرطوبة الصغرى
أبوظبي                      40 30 85 25
دبي                           39 31 90 30
الشارقة                      39 29 90 30
عجمان                       38 31 85 35
أم القيوين                    37 28 80 30
رأس الخيمة                 39 29 85 25
الفجيرة                       37 31 90 45
العـين                         42 29 60 20
ليوا                            44 28 85 20
الرويس                       38 30 80 35
السلع                          40 29 75 30
دلـمـا                          38 31 85 40
طنب الكبرى / الصغرى  37 32 80 45
أبو موسى                    37 32 80 45.

المصدر: وام
