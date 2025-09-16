الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد يزور مقر القيادة العامة للدفاع المدني في دبي

حمدان بن محمد يزور مقر القيادة العامة للدفاع المدني في دبي
16 سبتمبر 2025 17:42

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مقر القيادة العامة للدفاع المدني في دبي.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «خلال زيارتي لمقر القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، اطلعت على استراتيجيات العمل الهادفة إلى ضمان سلامة الأرواح وصون الممتلكات وفق أرقى معايير الأداء العالمية، انطلاقاً من رؤيتنا بأن تكون دبي الأفضل على مستوى العالم في خدمات الدفاع المدني، وكلّفنا المجلس التنفيذي لإمارة دبي بمتابعة الخطوات العملية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي».
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «كما وجهنا بتسريع تبنّي نظم الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتقنيات المتطورة، لبناء منظومة دفاع مدني استباقية ومستدامة تضمن أعلى مستويات الحماية لمجتمعنا».
وأكد سموه: «فخورون بفريق الدفاع المدني ورجال الإطفاء، الذين يواصلون بتضحياتهم تجسيد أسمى معاني المسؤولية والالتزام، وفخورون بمبادراتهم العالمية، التي تعكس مكانة دبي كشريك فعّال في رسم مستقبل قطاعات الأمن والسلامة».

